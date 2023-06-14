長者染皮蛇痛苦 花蓮3000劑帶狀皰疹疫苗免費施打

帶狀皰疹疫苗目前無公費接種，一般建議50歲以上可自費施打疫苗。花蓮縣政府首創每年提供3000劑疫苗，供設籍花蓮50歲以上低收、中低收，或65歲以上有慢性疾病長者免費接種。

花蓮縣政府自2021年開始提供免費帶狀皰疹疫苗接種服務，今年延續提供3000劑接種服務，今天舉行記者會，宣布自即日起開打至疫苗用磐，縣內13鄉鎮巿衛生所皆可預約施打。出席記者會的醫師呂賢權說，打完疫苗後不需揉，返家後多喝水、休息即可，施打此疫苗保護期可達10年。

花蓮縣衛生局說明，帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，是由水痘病毒引發疾病，當病毒侵入體內，第一次發病稱為水痘，康復後病毒潛伏於體內神經節，當抵抗力低下、精神疲憊時，水痘病毒將再度復發，就稱之「帶狀皰疹」。

罹患帶狀皰疹最擾人的併發症是帶狀疱疹後神經痛，疼痛時間可長達半年到數年之久，疼痛導致的長時間情緒緊繃、精神耗弱，更是讓人神身心俱疲，嚴重影響患者生活品質。

花蓮縣65歲以上老年人口，已達世界衛生組織「高齡化社會」定義，根據帶狀疱疹好發年齡來看，花蓮縣65歲以上長者約6萬1467人，以65歲帶狀皰疹發生率11.5%，推估約7068人長者罹患帶狀疱疹，若加上長者本身具有慢性疾病，罹患帶狀皰疹機率更高。

花蓮縣衛生局提醒，施打對象為設籍於本縣且從未接種過公費帶狀皰疹疫苗者，須具備50歲以上的中低、低收縣民，或65歲（原民55歲）以上具有慢性疾病長者才能接種。施打當天攜帶健保卡、身分證正本（查核用）、身分證正反面影本及相關證明文件（如112年中低/低收證明書、戶口名簿及當年慢性病相關證明等）。