快訊

宜蘭漁民捕獲1億年「活化石」惡魔鯊 底拖網漁法再掀爭議

為何社群出現#MeToo浪潮？心理作家：與性騷受害者害怕的這一點有關

外交部駐外官桃色糾紛調回外交學院 恐對新人不良影響？

長者染皮蛇痛苦 花蓮3000劑帶狀皰疹疫苗免費施打

中央社／ 花蓮縣14日電
帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，是由水痘病毒引發疾病，花蓮縣政府今年延續提供3000劑帶狀皰疹疫苗接種服務，宣布即日起開打，縣內13鄉鎮巿衛生所皆可預約施打。中央社
帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，是由水痘病毒引發疾病，花蓮縣政府今年延續提供3000劑帶狀皰疹疫苗接種服務，宣布即日起開打，縣內13鄉鎮巿衛生所皆可預約施打。中央社

帶狀皰疹疫苗目前無公費接種，一般建議50歲以上可自費施打疫苗。花蓮縣政府首創每年提供3000劑疫苗，供設籍花蓮50歲以上低收、中低收，或65歲以上有慢性疾病長者免費接種。

花蓮縣政府自2021年開始提供免費帶狀皰疹疫苗接種服務，今年延續提供3000劑接種服務，今天舉行記者會，宣布自即日起開打至疫苗用磐，縣內13鄉鎮巿衛生所皆可預約施打。出席記者會的醫師呂賢權說，打完疫苗後不需揉，返家後多喝水、休息即可，施打此疫苗保護期可達10年。

花蓮縣衛生局說明，帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，是由水痘病毒引發疾病，當病毒侵入體內，第一次發病稱為水痘，康復後病毒潛伏於體內神經節，當抵抗力低下、精神疲憊時，水痘病毒將再度復發，就稱之「帶狀皰疹」。

罹患帶狀皰疹最擾人的併發症是帶狀疱疹後神經痛，疼痛時間可長達半年到數年之久，疼痛導致的長時間情緒緊繃、精神耗弱，更是讓人神身心俱疲，嚴重影響患者生活品質。

花蓮縣65歲以上老年人口，已達世界衛生組織「高齡化社會」定義，根據帶狀疱疹好發年齡來看，花蓮縣65歲以上長者約6萬1467人，以65歲帶狀皰疹發生率11.5%，推估約7068人長者罹患帶狀疱疹，若加上長者本身具有慢性疾病，罹患帶狀皰疹機率更高。

花蓮縣衛生局提醒，施打對象為設籍於本縣且從未接種過公費帶狀皰疹疫苗者，須具備50歲以上的中低、低收縣民，或65歲（原民55歲）以上具有慢性疾病長者才能接種。施打當天攜帶健保卡、身分證正本（查核用）、身分證正反面影本及相關證明文件（如112年中低/低收證明書、戶口名簿及當年慢性病相關證明等）。

帶狀皰疹 疫苗 花蓮

延伸閱讀

莫德納XBB疫苗最快9月開打 王必勝：BNT訪台延後未說原因

花蓮縣府攜手東華大學 啟動續修縣志計畫

台人十大死因新冠排前3 超額死亡=防疫失敗？羅一鈞這麼說

新冠肺炎死亡人數上升 黃立民點出兩大問題需要解決

相關新聞

北中南生活圈月票明開賣！售票地點、適用交通工具一次看

「TPASS行政院通勤月票」北中南生活圈於明（15日）起開放境內捷運站、輕軌站、客運場站、部分縣市公所加值及購票，台鐵窗...

要留意！賈新興曝下雨最劇烈「時間點」 18日起受西南風影響

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書指出，真要的留意明後兩天雨勢。明天和後天受鋒面影響，桃園以南有陣雨或雷雨，...

黑熊媽媽疾呼熱區零吊子 陳吉仲：跨部會議定措施

僅剩數百隻的台灣黑熊持續有死亡，人稱黑熊媽媽的屏科大教授黃美秀不斷在臉書上倡議黑熊熱區「零吊子」。農委會主委陳吉仲今天表...

補貼買進口豬會減輕消費者負擔？業者：生產消費者雙輸

農委會一邊緊抱糧食自給率，要求吃國產；另一方面卻用公帑補助採買進口雞蛋、豬肉，業界譁然，畜牧業者表示，說照顧農民，結果是...

記得帶傘！氣象局發布雙北桃等15縣市大雨特報「恐下到晚上」

由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局下午13:15針對雙北及桃園等15縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

藥師曝健保署「化整為零」降藥價 健保署：沒那麼複雜

衛福部健保署最新公告指出，將調整120項藥品價格，包括含乙醯氨酚的解熱、止痛藥，以及改善癌末患者中重度疲勞藥品與葡萄萄輸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦