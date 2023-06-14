台灣題材為何在高齡圈大熱？ 陳亮恭與品牌聯手AI 推送精準健康

在高齡腳步超前全球的日本，一場如世界足球盃，每四年才登場的亞太區老年醫學（IAGG-AOR）研討會上，擠入百人會議室的202位國際專業人士，焦點卻投射在「台灣」身上。

北榮經營的台北市立關渡醫院院長、陽明交通大學特聘教授陳亮恭以健康長壽智慧科技「Smart Technology for Healthy Longevity: intelligent Healthy Aging and Rejuvenation Platform （iHARP）」為主題，向國際展示關渡醫院、華碩iHARP、台灣桂冠食品以及udn元氣網在「個人精準健康」共同合作成果。

一家是由北榮經營的地區醫院、華碩是知名科技公司、桂冠是擁有近53年歷史的老牌食品品牌，udn元氣網則是台灣最大新聞媒體聯合報系成立的健康網站，再結合國立陽明交通大學的支持。

AI精準健康 台灣高齡團隊吸睛

「每個人老化的樣貌、風險都不同，因此預防也應該要客製化」，陳亮恭用「高齡精準健康」來描繪未來的超高齡世界。而這場會議首次向國際端出具體的落實作法：台灣醫療結合人工智慧科技元素，將健康促進解決方案，精準推播至個人、社區民眾，甚或未來希望串連到醫療院所HIS系統。這一題材猶如吸磁機，吸引台港、東南亞，乃至來自歐美的國際專業人士參加。

台灣老年學暨老年醫學會前理事長、中國附醫前院長林正介也趁其大會演講前空檔，趕來當聽眾。會後他強調，疫情期間台灣民眾已經充分感受遠距照護、視訊診療的便利，應用IOT科技在高齡領域是相當有遠見的做法。中國附醫也在積極部署中。

特地赴日參展的華碩電腦機器人暨智慧應用總經理王恒聰、桂冠副總經理王振宇忍不住臉上喜色，感受台灣之光的威力。「為何台灣題材獲得高度注目？」他們同時也在問。

陳亮恭以宏觀的視角來看全球的高齡發展，世界衛生組織（WHO）倡導的是社區整合照護的趨勢，但整合何其困難？還包括要克服資訊安全、法令等挑戰。且透過人工智慧分析發現，每個人老化都有不同的路徑，必須走到「個人精準化」的高齡精準健康。這些背後從研發到服務都涉及到跨域以及整合。

社區落地經驗 外國專家驚豔還要10年趕上

「創新科技領國的以色列，看到台灣正在落實社區導入醫療科技的作法，大嘆可能要十年才能趕上台灣腳步。」一位以色列衛生單位代表在會後詢問時說道。

陳亮恭說，台灣預計明年可以將這套解決方案落實到民眾身上，屆時從醫療端希望以價值醫療（Value Based）支付模式來爭取給付，民眾若願意透過穿戴手表、量測裝置，上傳數據，管理並拿出行動，例如有效運動、攝取多元飲食等，「賺健康」就不再是空談。

但要擴大影響，不能只靠醫院。陳亮恭在疫情期間著手與跨域夥伴合作，他堅持「有學術研究支持是必要的發展基礎」，與研究團隊討論多元飲食為主題，用大數據分析出四種人設，再交由華碩用AI演算產出量測工具。

用戶回答問題後，可以立即獲得精準推播的健康預防資訊及專屬飲食建議，未來還會結合地理位置，推播符合個人條件的餐飲店、超商食物。此外，用戶只要看圖「說話」，系統會根據聲音特徵、語速、流暢度，為早期預防認知障礙提供重要提醒。

陳亮恭說，要突破高齡者對科技的隔閡，必須同步提升民眾識能，扭轉大眾對高齡的思維。聯合報系是台灣最大的新聞媒體集團，旗下的udn元氣網，提供民眾正確的健康資訊、影音課程服務、各式量測問卷、百科以及與超過百位專家合作。此次也加入台灣團隊，串接iHARP服務，將值得信賴的健康資訊推播給不同需求的民眾，協助其及早預防疾病，善盡SDGs責任。

雲串連資料與服務 生態圈是關鍵

「要實現高齡精準健康還需要有生態圈」，陳亮恭的高齡願景需要從醫院端、社區端、個人端都有系統，且要網網串連至「雲」。他透露還有已有大型超商企業正討論加入台灣高齡科技隊伍，未來服務、產品採取分潤、訂閱制都是可能的商業發展模式，「讓加入聯盟的成員互利，服務才有機會永續。」

台灣再一年多正式進入超高齡社會，與韓國幾乎相當，鄰近的日本早已近三成是老人人口，但台灣無論是人口老化速度、高齡科技創新都有「後發先至」之勢。