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滯留鋒北移+西南氣流 吳德榮：明起三天梅雨最旺盛慎防致災雨

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滯留鋒北移+西南氣流 吳德榮：明起三天梅雨最旺盛慎防致災雨

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明起至周六為此波「梅雨鋒」降雨最旺盛期間，各地皆應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨。本報資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明起至周六為此波「梅雨鋒」降雨最旺盛期間，各地皆應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今日「滯留鋒」仍在台灣南端，西半部有局部陣雨，偶有小範圍大雷雨發生；東半部下午起亦有局部陣雨的機率。但明起至周六「滯留鋒」北返經台灣上空，搭配「西南季風」，為此波「梅雨鋒」降雨最旺盛期間，各地皆應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨，逢大潮、沿海低漥地區防淹水。

吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「滯留鋒」仍在台灣南端，西半部有局部陣雨，偶有小範圍大雷雨發生；東半部下午起亦有局部陣雨的機率。白天偏熱、遇雨稍轉涼；各地區平地氣溫：北部22至32度，中部24至33度，南部24至33度，東部22至33度。

他指出，明日起至周六「滯留鋒」北返經台灣上空，搭配「西南季風」，為此波「梅雨鋒」降雨最旺盛的期間，各地皆應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及大量降雨，逢大潮、沿海低漥地區防淹水。

下周日、一(18、19日)「滯留鋒」北移至北部海面，台灣受「西南季風」影響，迎風面中南部不穩定，仍有小範圍「劇烈天氣」及局部豪雨發生的機率，應持續注意；背風面相對穩定，天氣偏熱。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周二至「端午連假」前兩天(20至23日)「西南季風」減弱，迎風面中南部仍不穩定，有局部陣雨或雷雨；背風面相對穩定，天氣炎熱、午後偶有局部短暫雷陣雨。至於「端午連假」最後兩天(24、25日)已超過模擬極限，言之過早。

吳德榮 面相

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