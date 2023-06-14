小六生7成近視 AI數位驗配救視力

科技產品帶來的「滑世代」，造成用眼過度日益嚴重。國健署統計，小一生近視率19.8%，到了小六生已達70.6%。剛落幕的「中華民國眼科醫學會暨台灣眼科學教授學術醫學會112年聯合年中學術研討會」，聚焦在「精準診斷」治療效果最大化，由於台灣邁入高齡社會，高度近視產生併發症開始年輕化，需為患者量身打造個人精準化醫療，現場也有業者展現最新的AI數位驗配技術，可訂做專屬的角膜塑型鏡片，提供個人化服務。

「中華民國眼科醫學會暨台灣眼科學教授學術醫學會112年聯合年中學術研討會」日前在高雄舉辦，北中南眼科醫師與亨泰光學等國內外大廠齊聚交流，由於是疫情後實體活動，專家們分享最新研究成果，包含眼整形、近視矯正、神經眼科、視網膜、白內障、屈光手術、角膜、小兒眼科、青光眼、眼視覺光學等。

會場的焦點也聚焦台灣高齡化時代來臨，慢性病患不斷上升，個人化、精準化醫療的需求日增，還要預防眼疾年輕化的趨勢。由於台灣是近視王國，依國健署統計，小六生近視50度以上的比率約七成，其中一成是近500度以上的高度近視學童。高度近視患者容易產生多種併發症，例如白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變等。

由於近視起因先天比重占兩成，後天影響占八成。除了改變日常生活的習慣如調整良好生活作息，用眼30分鐘，休息5至10分鐘，更要在光線充足的地方使用3C產品或閱讀，避免眼睛過度疲勞；多運動及接觸大自然，也會分泌多巴胺，能有效的預防近視加深。

隨著數位時代的科技進步，全球精準治療產業逐步發展。會中也有最新的AI數位驗配技術，透過大數據完整分析掃描角膜上10萬多個點，模擬鏡片的定位效果，提供眼科醫師下處方前的數據，大幅縮短驗配時間，提供民眾客製化角膜塑型鏡片。