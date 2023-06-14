聽新聞
test
0:00 / 0:00

小六生7成近視 AI數位驗配救視力

聯合報／ 記者蔡怡真／台北報導
日前在高雄落幕的眼科學術會議，產官學齊聚，分享最新的眼科醫學及技術。圖／亨泰光學提供
日前在高雄落幕的眼科學術會議，產官學齊聚，分享最新的眼科醫學及技術。圖／亨泰光學提供

科技產品帶來的「滑世代」，造成用眼過度日益嚴重。國健署統計，小一生近視率19.8%，到了小六生已達70.6%。剛落幕的「中華民國眼科醫學會暨台灣眼科學教授學術醫學會112年聯合年中學術研討會」，聚焦在「精準診斷」治療效果最大化，由於台灣邁入高齡社會，高度近視產生併發症開始年輕化，需為患者量身打造個人精準化醫療，現場也有業者展現最新的AI數位驗配技術，可訂做專屬的角膜塑型鏡片，提供個人化服務。

「中華民國眼科醫學會暨台灣眼科學教授學術醫學會112年聯合年中學術研討會」日前在高雄舉辦，北中南眼科醫師與亨泰光學等國內外大廠齊聚交流，由於是疫情後實體活動，專家們分享最新研究成果，包含眼整形、近視矯正、神經眼科、視網膜、白內障、屈光手術、角膜、小兒眼科、青光眼、眼視覺光學等。

會場的焦點也聚焦台灣高齡化時代來臨，慢性病患不斷上升，個人化、精準化醫療的需求日增，還要預防眼疾年輕化的趨勢。由於台灣是近視王國，依國健署統計，小六生近視50度以上的比率約七成，其中一成是近500度以上的高度近視學童。高度近視患者容易產生多種併發症，例如白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變等。

由於近視起因先天比重占兩成，後天影響占八成。除了改變日常生活的習慣如調整良好生活作息，用眼30分鐘，休息5至10分鐘，更要在光線充足的地方使用3C產品或閱讀，避免眼睛過度疲勞；多運動及接觸大自然，也會分泌多巴胺，能有效的預防近視加深。

隨著數位時代的科技進步，全球精準治療產業逐步發展。會中也有最新的AI數位驗配技術，透過大數據完整分析掃描角膜上10萬多個點，模擬鏡片的定位效果，提供眼科醫師下處方前的數據，大幅縮短驗配時間，提供民眾客製化角膜塑型鏡片。

近視 醫學 醫師

延伸閱讀

受惠陸銷售回溫 亨泰光5月營收約5700萬、月增10%

看眼科遭譙「西八」！他見醫師背景秒懂 韓劇迷笑翻：掛到順風婦產科

幼兒視力存摺足夠嗎？預防提早近視嘉義市衛生局免費檢查開跑

為視障學生視力健康把關 獅子會到惠明盲校辦視力篩檢

相關新聞

因旅費高漲、機票太貴 調查指出國人出現三大旅遊趨勢轉變

疫後爆發海外觀光熱潮，國際發卡組織萬事達卡在今日提出最新報告，指出三大轉變；對此萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，因應...

梅雨滯留鋒明襲台！周四起「主菜」登場 降雨趨勢一圖看懂

今年梅雨季的首波滯留鋒今天報到，明天滯留鋒在台灣南部至巴士海峽一帶徘徊，「前菜」登場，南部、東南部易有短暫陣雨或雷雨；周...

邊境攔截印度香料17種農藥超標 知名電商酷澎進口廚具也上榜

食藥署今公布最新一周邊境食品違規名單，中國大陸出口的食器再度攔截2批，其一進口商為知名電商平台「酷澎股份有限公司」。食藥...

愛翹腳、盤腿久坐？「假跨寬」穿短褲慘變五五身 想改善有4招

夏天到來不少女性穿短袖、短褲消暑，不過亞洲女性常因「假跨寬」形成梨形身材，看起來彷彿五五身、矮又胖。專家指出，許多人因姿...

小六生7成近視 AI數位驗配救視力

科技產品帶來的「滑世代」，造成用眼過度日益嚴重。國健署統計，小一生近視率19.8%，到了小六生已達70.6%。剛落幕的「...

台人十大死因新冠排前3 超額死亡=防疫失敗？羅一鈞這麼說

衛福部昨公布2022年十大死因，嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）排在第三名、達1萬4667人。疾管署發言人羅一鈞13日針對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦