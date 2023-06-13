壯男肚臍旁一跳一跳凸起如未爆彈？醫靠這招拆彈

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
郭姓病患（右）感謝醫師劉庭銘（左）的醫治。圖／中山附醫提供
郭姓病患（右）感謝醫師劉庭銘（左）的醫治。圖／中山附醫提供

50多歲的郭姓科技業工程師因工作忙，罹高血壓、高血脂控制不好，腎功能異常，半年前發現肚臍旁有一跳一跳的凸起硬塊，就醫發現是有「無聲的不定時炸彈」稱號的腹主動脈瘤，他擔心顯影劑使用量大恐洗腎，因此接受二氧化碳代替傳統顯影劑的微創手術，終於成功拆彈，化險為夷。

中山醫學大學附設醫院心臟血管外科醫師劉庭銘說，主動脈是人體動脈血流最大的血管，一旦病變、變形擴大，產生血流的渦流，因而導致血球的破壞，造成血栓，形成動脈瘤。腹主動脈瘤初期難以察覺，一旦超過五公分，容易破裂，嚴重可能猝死，常被稱為「無聲的不定時炸彈」。

郭姓工程師因工作忙，長期缺乏運動，再加外食，體重飆升，罹高血壓、高血脂，二年前因嚴重心絞痛接受心導管治療，還發現腎功能異常，服藥控制，但因作息難改，半年前走路易腿酸，躺下肚臍旁有一跳一跳的凸起硬塊，就醫檢查發現是腹主動脈瘤，轉而向劉庭銘求診。

劉庭銘說，對於腎功能不好的患者，注射顯影劑恐造成腎功能惡化，但為了做電腦斷層檢查(CT)，郭姓患者硬著頭皮接受注射，查出腹主動脈瘤7公分大，周邊動脈內髂動脈有阻塞現象。

劉庭銘指出，現今多以微創手術在顯影劑和造影設備下放置主動脈支架，郭姓病患手術要從腳的血管上去，連同周邊動脈阻塞一併治療，顯影劑使用量大，因擔心腎功能不佳，恐腎臟不保，面臨洗腎，而傳統開腹大手術擔心危險，遲遲沒有治療。

劉庭銘說明，郭姓病患選擇不會傷腎的二氧化碳來代替傳統顯影劑，透過二氧化碳可以溶於血液，不會產生氣體栓塞的特性，加上新式的全自動機械手臂醫療照影系統，成功完成微創腹主動脈支架手術，沒有損害到腎臟功能。

醫師劉庭銘說明，郭姓病患在外院檢查發現腹部有顆素有「無聲的不定時炸彈」稱號的腹主動脈瘤。圖／中山附醫提供
醫師劉庭銘說明，郭姓病患在外院檢查發現腹部有顆素有「無聲的不定時炸彈」稱號的腹主動脈瘤。圖／中山附醫提供

微創手術 腎功能 患者

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