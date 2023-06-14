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坍方搶通 太平山遊客全數下山撤離
宜蘭太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」1.5公里處，邊坡前天因雨坍塌，170名遊客和58名員工共228人受困山上，留住一宿；羅東林管處昨搶通路面，10時許將坍方處初步清理，引導遊客依序下山，11時15分最後1輛遊客汽車駛離。
林務局羅東林管處表示，因山區強降雨，太平山森林遊樂區內道路宜專一線1.5K（售票站前1.5公里）處，前天上午7時20分許上邊坡土石坍方，坍方面積約3500平方公尺，下午4時許雖整理出單線車道，坡面仍不斷落石，林管處遂讓170名遊客回到太平山莊留住一晚，提供免費食宿。
林管處清理路面，再次將坍方處清理出可供汽車單行的寬度，引導遊客依序下山，宜警太平山及英士派出所、消防局大同分隊到場支援，昨10時25分許首輛車通過，11時15分許最後一輛車駛出，170名遊客全數撤離。
林管處表示，坍方坡面目前仍有大量浮動土石，且本周受滯留鋒面影響，山區還會有強降雨，土石仍有可能持續滑落，太平山森林遊樂區持續休園，搶修道路坍方，暫定6月16日重新開園。
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