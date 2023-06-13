漁電共生開發使虱目魚價飆漲？ 漁業署不認是影響主因

外界質疑漁電共生大量開發讓虱目魚停養，造成魚價高漲，農委會漁業署表示，110年虱目魚養殖面積8245公頃、111年為7527公頃。其中111年持續養殖虱目魚面積為6559公頃、轉養其他物種1686公頃外，另原養其他物種但111年改養虱目魚968公頃， 110至111年虱目魚養殖面積實際減少718公頃(-8.7%)，其中漁電共生於110年以陸續進場施作，因此前述減少面積與漁電共生有關計312公頃（3.8%），不認為虱目魚價格飆漲，是因為漁電共生影響。

漁業署表示，台灣大宗養殖物種多為廣溫性、廣鹽性等環境適應力強的種類、產銷通路暢通可即時送達、國際水產品貿易發達等特性。因此養殖漁民會依上、當年度國內外市場變動、自身養殖環境、養殖技術門檻，動態性調整養殖物種及數量。因此提供正確產銷資訊，避免外界以偏蓋全錯誤解讀，或不恰當比較，造成漁民搶養，甚衍生後續產銷失衡。

漁業署說，虱目魚每年約有8成維持虱目魚養殖(含越冬苗培育)使用；1成轉養其他物種，以文蛤及吳郭魚佔大宗，餘下1成為整池、休養。再依養殖漁業放養量查詢平台，台南市虱目魚養殖面積106至111年養殖面積由6041公頃減少至4138公頃，減少1903公頃(-31.5%)，惟今年台南市放養量申報至6月30日截止，目前申報率僅約5成，另下半年亦有虱目魚苗越冬養殖，故虱目魚養殖面積仍會有變動。

漁業署表示，虱目魚為國人普遍食用魚種，且其魚價受其產季集中上市影響，因此魚價應以全國13處批發魚市場並以同一區間價格作比較。查112年第一季(1-4月)虱目魚出口量為1355公噸，較111年同期成長18.2%；又每年5-7月正值越冬魚產季末，依例此時魚價為全年最高，112年5月全台13處消費地魚市場虱目魚平均魚價111元/公斤，與111年同期相仿(+0.2%)、與近3年同期平均上漲26.3%。