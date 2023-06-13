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喉嚨痛吃藥全身起疹 醫師籲勿輕視藥物過敏

中央社／ 台南13日電

台南市1名40歲男子因咳嗽、喉嚨痛到診所就醫，服藥後症狀好轉，但身上卻出現會癢的疹子且不斷擴散，被診斷為藥物過敏。醫師呼籲民眾，及早就醫可避免產生嚴重後遺症。

奇美醫學中心皮膚科主治醫師王羽安今天在院內衛教宣導會表示，經檢視這名病患所服的上呼吸道感染症狀藥物，發現口服用藥中的非類固醇類消炎止痛藥，極可能是造成皮膚過敏原因，經暫停服藥並搭配配低劑量類固醇治療，1週後疹子消退大半，癢感也大幅改善。

王羽安表示，藥物過敏或藥物不良反應主要和體質相關，體內免疫系統辨識藥物並產生異常活化反應，就會造成皮疹、發燒、甚至其他臟器損傷，且和藥物劑量較無關聯，通常較無法預期。

她說，皮膚是藥物不良反應最常表現的器官，可以長得像蕁麻疹、血管炎，也可以形成許多水泡或膿皰，症狀統稱為藥物疹，輕則局部腫脹或癢，嚴重則全身破皮黏膜潰爛，若能越早發現就醫處理，產生嚴重後遺症機率越低。

王羽安指出，若皮疹的進程快速，僅在2、3天內就擴散至全身，就屬於較為嚴重的藥物疹，尤其是產生水泡或膿皰、合併黏膜部位（如眼睛、口腔、生殖器）腫脹破皮、發燒、倦怠等系統性症狀者，可能會影響到皮膚以外的器官。

她並呼籲民眾，服用藥物後需仔細觀察身體是否出現任何不適，發現症狀就儘速就醫，並避免再服用會導致過敏藥物，醫師會將過敏藥物註記在醫院系統及健保卡上，病患也應熟記自己藥物過敏紀錄，讓臨床醫師可更快速、完善評估。

醫師 發燒 咳嗽 過敏原

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