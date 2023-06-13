新冠肺炎死亡人數上升 黃立民點出兩大問題需要解決

衛福部昨公布國人去年十大死因，新冠肺炎排名第三位，而面對第四波疫情，今日疾管署公布上周新冠肺炎併發中重症確診患者，平均日增244人，與前一周持平，但死亡平均日增35例，高於前一周的28人。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，要降低新冠肺炎死亡人數，最關鍵兩件事情，就是「接種疫苗」及「早期治療」，面對疫情可能於秋冬爆發，政府應要開始著手準備。

為避免疫情在秋冬爆發，黃立民表示，目前每年秋冬施打一劑新冠疫苗已是必然趨勢，美國也已宣布新一代新冠疫苗病毒株，將採用XBB變異株，可見國際面對秋冬疫情防疫措施已開始行動，但現在還沒有看到衛福部有說明任何採購計畫，或宣示相關防疫政策，甚至抗病毒藥物有無準備充足，目前都不清楚。

國內正值新冠肺炎第四波疫情，衛福部疾管署預計7月後疫情趨緩。黃立民指出，每年10月開始施打流感疫苗，如果要一併接種新冠疫苗，現在就應開始著手準備，「這是最基本要做的，如果不做，一旦疫情爆發，又不知有多少人可能面臨死亡。」

疾管署表示，因應各國邊境逐步開放，國內防疫措施持續鬆綁，目前採購足量新冠肺炎疫苗，並正評估規劃秋冬新冠疫苗接種計畫。另為降低染疫後重症及死亡風險，已積極儲備足量抗病毒藥物，並提升藥物可近性。

黃立民說，三年多前新冠肺炎疫情初期，國內靠著邊境管制，限制航班落地等措施，有效阻擋病毒入侵，但隨著病毒入侵國內後，最重要的是要有足夠的疫苗，讓國人盡速接種，但當時疫苗數量不足，施打疫苗之初，許多疫苗還是靠其他國家捐贈，且施打時間也比歐美、日本等先進國家較慢，因此疫苗的準備格外重要。