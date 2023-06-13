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腸病毒快脫離高原期 流感重症35例寫今年單周新高

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明國內疫情監測狀況。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明國內疫情監測狀況。記者李青縈／攝影

流感及腸病毒疫情均處高原期！疾管署疫情中心副主任李佳琳13日，上周新增35例流感併發重症以及新增5例死亡；惟上周沒有無新增腸病毒感染併發重症病例，國內仍腸病毒感染併發重症病例維持累計3例。

疾管署發言人羅一鈞也說，在腸病毒、新冠、流感中，腸病毒預計最快可以脫離高峰，估計未來一兩周可以有明顯下降趨勢，暑假七月初應可以脫離脫離流行期。但是流感仍會處於高點跟高原期，何時明顯反轉還有待觀察 ，但已經有略為下降趨勢。

疾管署說明，上周(2023年6月4日至6月10日）新增35例流感併發重症(24例A型H1N1、11例A型H3N2），為今年單周新高，年齡介於未滿10歲至90多歲，為29例男性、6例女性，發病日介於5月25日至6月9日，其中28例具慢性病史，31例未接種本季流感疫苗；另新增5例死亡(4例A型H1N1、1例A型H3N2），年齡介於40多歲至70多歲，分別為4男1女，發病日介於4月18日至5月23日，皆具慢性病史，其中4例未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，上周門急診類流感就診人次達79,562人次，與前一周(79,793）持平，近期疫情處高原期，整體趨勢高於2019至2022年同期；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。本流感季自去(2022）年10月1日起截至今年6月12日流感併發重症病例累計272例(136例A型H1N1、128例A型H3N2、3例A型未分型、5例B型），年齡層以65歲以上長者為多(占49%），88%未接種本季流感疫苗，80%具慢性病史，其中死亡42例(21例A型H1N1、20例A型H3N2、1例B型），81%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。

依據疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診計13,117人次，與前一周(13,236人次）持平，近期疫情處高原期，整體趨勢高於2017年以來同期；另腸病毒感染併發重症病例維持累計3例，上周無新增。實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動，請持續提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵，尤其5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院治療。

疾管署呼籲，目前流感等呼吸道疾病仍持續活躍，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

流感疫苗 腸病毒 H3N2

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