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日本腦炎進入流行高峰 花蓮出現首例病例全國累計3例

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

疾管署疫情中心副主任李佳琳今天表示，日本腦炎在6~7月屬於流行高峰，花蓮新增1例確定病例，為花蓮縣吉安鄉50多歲男性，全國今年累計3例。

國內新增1例日本腦炎確定病例，為花蓮縣吉安鄉50多歲男性，5月27日出現身體不適、發燒及頭痛等症狀，6月1日因持續發燒、頭痛等症狀就醫治療，6月3日住院，6月5日開始出現意識改變，經醫院通報及採檢後確診，目前持續住院治療中。個案住家附近有水稻田及溝渠等高風險場所且蚊蟲多，衛生單位已進行相關防治工作並加強對當地民眾之衛教宣導。

李佳琳說，國內今年截至目前共3例確定病例，分別為高雄市2例及花蓮縣1例，個案活動地附近多有高風險場域。我國每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2019至2022年全國同期確定病例數分別為9、3、5及2例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

疾管署指出，建議民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在病媒蚊高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET）、派卡瑞丁(Picaridin）或伊默克(IR3535）成分的防蚊藥劑。

疾管署防疫醫師林詠青提醒，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

2019-2023年日本腦炎確定病例趨勢。圖／疾管署提供
2019-2023年日本腦炎確定病例趨勢。圖／疾管署提供

日本腦炎 花蓮 頭痛

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