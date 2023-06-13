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新冠併發症創新高 上周平均每日新增245例仍處高原期

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

新冠疫情略升！疾管署疫情中心副主任李佳琳今天指出，近7日每日平均新增245例新冠本土確定病例(併發症），與前7日每日平均新增244例相當，屬於高原期。

疾病管制署公布國內自3/20新制實施後，近7日每日平均新增245例新冠本土確定病例(併發症），前7日之每日平均新增244例，也寫下新高。5月起本土併發症累計8325例，未打滿3劑疫苗有4092例、約49%，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70%為多。

上周平均每日新增35例死亡，較前一周每日死亡平均數28例上升；新增死亡個案中，89%具慢性病史、57%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上，現全國疫情處於高點，須持續監測各項指標變化。

疾管署指出，新增檢出120例Omicron亞型變異株確定病例。其中74例本土個案分別為62例XBB 、12例BA.2.75；另46例境外移入分別為44例XBB 、2例BA.2.75。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔72%，已為主流株，其次為BA.2.75占25%，須密切觀察。

WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，全球XBB及其衍生變異株占比約84.3%，以XBB.1.5為多(30.3%），另XBB.1.9.1(18.2%）、XBB.1.16(16.8%）、XBB.2.3(7.1%）、XBB.1.9.2(6.6%）及XBB(5.3%）占比上升，現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，持續密切監測國際間病毒株演變與流行。

疾管署進一步說明，因應國內近期新冠疫情上升，併發症中65歲以上長者占76%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。

此外提醒兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。

COVID-19本土中重症及併發症病例趨勢。圖／疾管署提供
COVID-19本土中重症及併發症病例趨勢。圖／疾管署提供

次世代疫苗 BA 疫情

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