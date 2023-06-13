端午開運這樣做！命理師教「取午時水」淨身淨宅 這些物件要曬太陽

下周四（6月22日）就是端午節，命理師柯柏成表示，端午節當天除了可以在午時把水晶洞、葫蘆等開運物件拿到戶外曬太陽淨化外，最重要的就是取「午時水」，不僅可以用來淨身除晦氣，還有增強運勢、趨避小人的功效。

端午節是台灣重要的民俗節日，「端」是開始的意思，每年農曆五月初五是為端五，按照曆法五月正是「午」月，因此「端五」也就漸漸演變成了現在的「端午」。端午節除了吃粽子、划龍舟之外，有些家庭還會在家門口懸掛菖蒲、艾草之類的植物。菖蒲葉片呈劍型，象徵可斬去不祥，插在門口用來避邪；艾草有「招百福」的吉祥寓意，用來招福納吉。

柯柏成說，今年的端午相當特別，主因是黑兔雙春年閏二月的關係，時間在夏至後，不然在一般年份大多是在陽曆的6月上旬。以陽曆年轉化成天干地支、五行，今（2023）年是癸卯年，而癸屬水，水代表黑色，卯則為兔，合起來便是黑兔，在這個「黑兔年」中，有2個「立春」分別落在農曆正月14日和農曆12月25日，也讓今年形成特殊的「黑兔雙春閏二月」。

柯柏成提到，正因為在夏至後的端午，在民俗上有幾種說法，例如「夏至端午連，旱地能划船」，表達的是這時間點發生豪大雨淹水的事情會特別多，家住低窪地區的朋友要盡早做好準備。另外也有「夏至端午前，必定是災年」的說法，既然容易淹水，農作物泡湯的機率也會變高，收成不好就是災荒年。

柯柏成建議，因為陽氣到了夏至端午的極盛時期，如果家中有風水開運物件，例如水晶洞、貔貅、葫蘆、羅盤等，都可以在端午的午時（早上11點至下午1點）拿到戶外曬太陽15分鐘，可以達到淨化物件的效果。

雖然端午節是漢字文化圈的傳統節日，不過「取午時水」卻是台灣獨有的端午習俗。相傳鄭成功登陸台灣後一直無法找到水源，苦惱之餘急得將佩劍插入地底，沒想到泉水頓時湧出，當時正值五月初五正午，自此後人便在端午節中午十二點整汲取午時水。

柯柏成提醒民眾，「取午時水」理想的是取用自然湧出的山泉水，如果不方便的話，也可以在午時取自家水龍頭淨水器流出的水，晚上拿來洗澡，可以淨身除晦氣。

柯柏成解釋，根據《本草綱目》的水部介紹，「午時水」吸收了天地陽剛之氣的精華，是為「水之精」，故能辟邪魅忤惡。民眾取完「午時水」之後，可以用來擦拭每天早上起床洗臉時，用來照看的那面鏡子，除了增強運勢，還有趨避小人的功能。或者是拿「午時水」把家中的任何一面鏡子玻璃擦一擦，可以淨宅、防止鬼魅入侵，特別是近期要入厝的朋友，可以預先儲存「午時水」，在入厝當天用噴霧的方式做淨宅。