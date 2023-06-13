25歲女TRX訓練後隔天暈眩想吐 求診竟發現耳石脫位

25歲的許小姐平常喜歡TRX懸吊健身，一次訓練後的隔日晨起便覺得頭部轉至特定位置時會感到天旋地轉，甚至有噁心嘔吐的反應，後至醫院求診發現是左側耳石脫位。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師黃韻誠指出，經耳石復位運動後，許小姐症狀一周後大幅改善；呼籲有強烈眩暈的民眾應該及早就醫。

北慈指出，耳朵的構造分為外耳、中耳與內耳，耳石位於內耳的橢圓囊內，是一種碳酸鈣結晶，包夾於三個半規管中，黏著於內耳掌管平衡的耳石器官上是維持人體平衡的重要器官之一。

黃韻誠解釋，若耳石因某些因素脫落到內耳的半規管，當人體移動時，脫位的耳石會使半規管內的淋巴液產生不正常的流動，進而刺激平衡神經將錯誤訊號傳遞至小腦，使人體產生暈眩感。

黃韻誠說明，耳石脫位好發於兩個族群，一類為喜歡瑜珈、懸吊等運動的族群，在頭部大動作下造成耳石脫落；另一類為年紀較大的長者，由於身體鈣離子的流失使耳石容易鬆動。

黃韻誠指出，當確認患者的暈眩是因耳石脫位造成時，會藉由復位運動將耳石歸位，經一次治療後，有九成的病人一週後症狀即有大幅改善，若仍有頭暈目眩狀況，治療二至三次後，即能完全矯正。

黃韻誠提到，復位運動時，耳石會移位，部分病人會出現較為劇烈的暈眩反應，因此治療結束後須靜坐半小時，避免因暈眩而造成身體傷害，半個月內也須避免低頭、搖頭與跳躍等運動，以防耳石再次脫位。

黃韻誠引述研究數據，耳石脫位一年內的復發率約15％，除了避免強烈運動外，透過補充足夠的維生素D與鈣也能達到預防復發的效果。

黃韻誠提醒，若有當頭部旋轉至某個方位而出現強烈眩暈時，務必至耳鼻喉科尋求專業醫師的協助，切莫自行嘗試復位運動，以免造成更多處的耳石脫位沉積。