快訊

NBA／約柯奇領銜逆轉熱火 金塊勇奪隊史47年來首冠

英「暴風影飛彈」軍援烏克蘭 海馬士火箭後又一改變俄烏戰武器？

好友哽咽證實噩耗 70年代知名歌手肺部感染病逝！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵端午疏運再加開自強號共13列次 15日開放購票

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
因應端午連假旅運需求，台鐵6月21日至25日於西部幹線、東部幹線及跨線，再加開EMU3000型自強號共13列次，15日0時起同步開放購票。示意圖。圖／本報資料照
因應端午連假旅運需求，台鐵6月21日至25日於西部幹線、東部幹線及跨線，再加開EMU3000型自強號共13列次，15日0時起同步開放購票。示意圖。圖／本報資料照

因應端午連假旅運需求，台鐵表示，6月21日至25日於西部幹線、東部幹線及跨線，再加開EMU3000型自強號共13列次，15日0時起同步開放購票。

台鐵表示，經再加開班車後，各線別加開列次共計167列次、增加座位數共計7萬5388個，整體運能較去年同期增加23.9%。

台鐵表示，另配合2023福隆生活節、福隆國際沙雕藝術季、極點慢旅活動，本次再加開列車5238、5210、5249及5213次EMU3000型自強號，亦增停福隆站。

台鐵表示，本次再加開班次於6月15日0時起同步開放網路、訂票APP「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻，即起可於台鐵官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

跨線加開班次。圖／台鐵提供
跨線加開班次。圖／台鐵提供
東線加開班次。圖／台鐵提供
東線加開班次。圖／台鐵提供
東線加開班次。圖／台鐵提供
東線加開班次。圖／台鐵提供
西線加開班次。圖／台鐵提供
西線加開班次。圖／台鐵提供

台鐵 福隆

延伸閱讀

食農教育結合端午 台南立人國小四方粽、爆料粽超有趣

端午送愛心 汐止善琴慈惠堂包粽子5千顆助弱勢

端午連假疏運 花蓮警方編排交通崗彈性疏導

彰化最幸福村5月發健保補助金 今天送端午禮物

相關新聞

小火鍋菜盤「2配料」最令人反感？ 網笑太傻：它是湯頭靈魂呀

台灣人一年四季都愛吃火鍋，但每個人對於火鍋配料都有不同喜好，你最反感的配料是哪些呢？日前有一名網友發文表示「火鍋菜盤最不需要的兩樣東西」，貼文一出，意外掀論戰。

梅雨滯留鋒南移周四再北返 吳德榮：南部今明防強風、豪雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今、明兩日梅雨「滯留鋒」南移至台灣南端，南部應慎防小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風...

雨傘老是弄丟有原因！心理專家分析四招「不再忘記把傘帶走」

近日因梅雨和颱風季影響導致天氣不穩，經常出門時都需要備傘。然而有時雨傘暫時放在門外進到店家，離開時卻常常會忘記帶走，搞得又得重新再買一把傘。近來就有日本心理學家分析，為什麼許多人都有這種容易掉傘的行為發生。

常喝這6款消暑飲品恐患尿路結石 醫生揭成因：1類人要注意

炎炎夏日乾杯凍飲消暑又解渴，可是要小心！臺灣泌尿科醫生指罹患結石的成份以草酸鈣為主，其中有6種飲料含「高草酸」，容易引起尿路結石，但他指主因並非飲用過多這些飲料，而是「水份攝取太少」，建議大家要培養定時補充水份習慣。

梅雨今報到 一路下到端午前夕

今年梅雨季的首波滯留鋒今天報到，未來一周，全台都有短延時強降雨或局部豪雨機率，尤其中南部為降雨熱區。周五至周六，鋒面在台...

高屏大雨 蔬菜搶收 價格恐上漲

高雄、屏東昨急降雨，農民搶收蔬菜，也擔憂葉菜後續出現水傷。高雄市梓官區農會供銷部主任劉振華指出，若梅雨鋒面來襲降雨量大影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦