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台鐵端午疏運再加開自強號共13列次 15日開放購票
因應端午連假旅運需求，台鐵表示，6月21日至25日於西部幹線、東部幹線及跨線，再加開EMU3000型自強號共13列次，15日0時起同步開放購票。
台鐵表示，經再加開班車後，各線別加開列次共計167列次、增加座位數共計7萬5388個，整體運能較去年同期增加23.9%。
台鐵表示，另配合2023福隆生活節、福隆國際沙雕藝術季、極點慢旅活動，本次再加開列車5238、5210、5249及5213次EMU3000型自強號，亦增停福隆站。
台鐵表示，本次再加開班次於6月15日0時起同步開放網路、訂票APP「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻，即起可於台鐵官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
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