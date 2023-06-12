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影／太平山道路邊坡坍方持續擴大搶修難 明續休園1天

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山「宜專一線」道路邊坡坍方持續擴大，搶修困難，羅東林管處決定明天繼續休園1天。圖／羅東林管處提供
太平山「宜專一線」道路邊坡坍方持續擴大，搶修困難，羅東林管處決定明天繼續休園1天。圖／羅東林管處提供

太平山國家森林遊樂區「宜專一線」道路今上午發生邊坡崩塌，導致雙向通行中斷，機具雖進行搶修，但落石持續滑落，增加搶救難度。羅東林區管理處預估傍晚搶修單線通車，讓滯留遊客下山，惟如遇山區大雨或新增崩塌落石等不可抗力狀況，可能延後下山，明天繼續休園1天。

受到山區強降雨影響，太平山遊樂區道路邊坡上午出現1000平方公尺坍方，有些大樹被連根拔起，伴隨土石呈90度腰折倒在道路。目前山區仍有雨勢，持續落石，崩塌面積擴大達3500平方公尺，搶救難度增加。

太平山莊經理林文雄表示，園區已通知滯留太平山國家森林遊樂區的200多名遊客及員工，必須等到道路搶通情況明朗後才能離園，屆時會在太平山派出所派出的前導車引導及戒護下離園；如果傍晚前無法搶通，園區也會供應遊客免費食宿等妥善安置。

羅東林區管理處考量坡面仍有大量浮動土石，恐怕會持續滑落，基於安全，太平山國家森林遊樂區明天繼續休園1天，進行坍方搶修工作。

太平山「宜專一線」道路邊坡坍方持續擴大，搶修困難，羅東林管處決定明天繼續休園1天。圖／羅東林管處提供
太平山「宜專一線」道路邊坡坍方持續擴大，搶修困難，羅東林管處決定明天繼續休園1天。圖／羅東林管處提供

太平山 落石 森林遊樂區

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