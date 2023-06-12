全台最高醫療站24小時全年無休 聖馬爾定醫院獲醫療奉獻獎

天主教聖馬爾定醫院於1998年成立全台最高、第一個山地偏鄉全年無休、24小時由醫師駐診的醫療站，服務迄今逾25年，今年獲得台北市大龍峒保安宮第六屆醫療奉獻團體獎肯定。院長陳美惠表示，醫療對阿里山上偏鄉居民來說是最遙遠的距離，積極整合資源架構全面性的醫療照護網絡，實現「把愛送上山」。

台北市大龍峒保安宮為紀念與發揚主祀保生大帝的懸壺濟世精神，設置保安宮醫療奉獻獎，鼓勵對醫學教育、學術研究或有重大貢獻之醫療人士與團體機構。

院長陳美惠表示，山腳下的嘉義市醫療資源豐沛，造福許多民眾便利的就醫環境，然而位在阿里山上的偏鄉居民，醫療對他們來說卻是最遙遠的距離。秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，化主愛為行動，積極投入與爭取各項資源，強化醫療設備及提升就醫可近性，只為讓山上居民能得到和平地一樣的醫療照護。

社區醫療部主任暨院長特助陳汶均表示，阿里山醫療團隊是一個涵蓋衛生教育、健康促進、部落健康營造、疾病醫療等多面向的全方位團體，除24小時定點醫療外，也結合各村巡診，並積極投入部落健康營造，團隊長期深入部落與當地居民建立起深厚的感情，彼此從醫療上的照顧轉化為生活上的共融，居民常帶自家山菜野味和同仁分享，山上就像個大家庭，蘊含許多感恩與喜樂。

近年來，也針對當地盛行疾病持續擴增門診科別，使居民獲得多元專業診療，2021年開辦遠距醫療，以眼科、皮膚科為主，未來規劃增加急診醫學等科別，以落實阿里山鄉專科門診的可近性。儘管山區醫療困境多，仍積極整合資源努力架構全面性的醫療照護網絡，以提升阿里山居民健康及醫療品質為目標。