北市抽驗消暑飲冰品7件不合格 清原、肉多多、頂呱呱上榜

時序入夏，飲冰品成為消暑好物，台北市衛生局今公布抽驗81件散裝現場調製手搖飲冰品、食用冰塊及配料，檢驗結果7件飲冰品不符合規定，不合格率8.6%，其中頂呱呱、肉多多與清原芋圓等店的商品都上榜。

衛生局抽驗26件冰品、10件食用冰塊、34件飲料，依類別檢驗食品中微生物衛生標準，包含沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7，另抽驗11件粉圓、椰果、茶凍、粉粿等配料，視性質檢驗防腐劑、著色劑。

初抽結果有22件飲冰品不符規定，衛生局通知業者限期改善，複抽仍有7件產品不符規定，依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，處分製造業者3萬元至300萬元罰鍰。

不符規定名單的腸桿菌科超過10CFU/mL標準值，包含清原芋圓台北天津店去冰茉香綠茶驗出8.6x10^2 CFU/mL；肉多多台北重慶南營業所的北海道牛奶風味冰淇淋檢出50CFU/mL；吉龍糖石牌裕民門市的阿里山青茶含冰塊驗出1.6x10^5 CFU/mL；頂呱呱忠孝東路店的紅茶雪泥檢出7.0x10^2 CFU/mL。

衛生局表示，腸桿菌科是監測水、飲冰品及食品衛生指標之一，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一。如超過標準即表示製作過程中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所致。常溫保存是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會影響飲冰品品質及減少其保存期限。

衛生局提醒業者，應重視製作過程、環境衛生及自主管理，包含產品品質衛生、人員衛生等；從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口需妥適包紮處理並戴上不透水手套；注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作。