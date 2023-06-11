器捐聲紋卡 錄下心願降低阻力

民眾簽下器官捐贈同意書，到了臨終時，約有三到四成的機率被阻撓，無法順利捐出器官。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心將於十九日、器官捐贈日推出「器捐聲紋卡」，民眾簽署時，同步錄下願意捐出器官的心願，臨終時播放給親友，減少家屬在決定是否要捐出家人器官前，情感上的天人交戰，也能幫助器捐流程順利。

「有太多親屬心疼親人離世，身體還要再多動一次手術，將器官捐給他人」器官登錄中心管理師方冠雅說，家屬的心疼，讓器官捐贈的機會減少，即使過世當事人有意願，辭世後，仍可能因家屬的各種考量無法順利捐出器官。

衛福部醫事司長、器捐中心及病主推廣中心執行長劉越萍說，當同意器捐的民眾辭世或因疾病、意外成為潛在器官捐贈者時，醫院仍須取得在世親人的同意，才能完成器官捐贈，光是這道關卡，約有三到四成的案例功虧一簣。

為減少在世親人的情感拉扯，以及完成簽署器捐同意者的生前心願，陽獅集團參考泰國的器官勸募經驗，向衛福部提案設計「器捐聲紋卡」。有意捐贈器官者，可於生前錄製同意器捐的原因，將此聲紋存放在資料庫中，產生一組聲紋編碼，當捐贈者被判定死亡時，醫療人員可以播放音檔，助親人了解其同意器捐者的心聲。

據統計，我國累積五十三點九萬多人同意器官捐贈，今年等候器官捐贈者約有一萬多人，其中以等候腎臟人數最多，達八千二百多人。

接受肝臟移植十四年的病友林佳蓁，近期也簽下器捐同意書，成為少數接受器官捐贈，也願意捐贈出器官受贈者，幫助更多等待器捐者有更多的機會。

方冠雅表示，過去曾有器官受贈者，將器官「第二度」捐贈出去，以肝臟、腎臟為多，林佳蓁當時聽聞類似案例，加上弟弟罹癌過世，弟弟抱憾無法器捐，她期待自己能將得到的愛，再傳遞給他人。

林佳蓁說，現在乘載著二個生命、二個家庭，為了讓器官維持健康，除了保持飲食清淡也維持規律運動，現在的人生不是只有自己，身體還有另一個人一起生活。