聽新聞
test
0:00 / 0:00

器捐聲紋卡 錄下心願降低阻力

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
器捐聲紋卡讓簽下器捐同意書的潛在捐贈者，預先錄製同意器官捐贈的心聲。圖／翻攝自器捐病主中心網頁
器捐聲紋卡讓簽下器捐同意書的潛在捐贈者，預先錄製同意器官捐贈的心聲。圖／翻攝自器捐病主中心網頁

民眾簽下器官捐贈同意書，到了臨終時，約有三到四成的機率被阻撓，無法順利捐出器官。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心將於十九日、器官捐贈日推出「器捐聲紋卡」，民眾簽署時，同步錄下願意捐出器官的心願，臨終時播放給親友，減少家屬在決定是否要捐出家人器官前，情感上的天人交戰，也能幫助器捐流程順利。

「有太多親屬心疼親人離世，身體還要再多動一次手術，將器官捐給他人」器官登錄中心管理師方冠雅說，家屬的心疼，讓器官捐贈的機會減少，即使過世當事人有意願，辭世後，仍可能因家屬的各種考量無法順利捐出器官。

衛福部醫事司長、器捐中心及病主推廣中心執行長劉越萍說，當同意器捐的民眾辭世或因疾病、意外成為潛在器官捐贈者時，醫院仍須取得在世親人的同意，才能完成器官捐贈，光是這道關卡，約有三到四成的案例功虧一簣。

為減少在世親人的情感拉扯，以及完成簽署器捐同意者的生前心願，陽獅集團參考泰國的器官勸募經驗，向衛福部提案設計「器捐聲紋卡」。有意捐贈器官者，可於生前錄製同意器捐的原因，將此聲紋存放在資料庫中，產生一組聲紋編碼，當捐贈者被判定死亡時，醫療人員可以播放音檔，助親人了解其同意器捐者的心聲。

據統計，我國累積五十三點九萬多人同意器官捐贈，今年等候器官捐贈者約有一萬多人，其中以等候腎臟人數最多，達八千二百多人。

接受肝臟移植十四年的病友林佳蓁，近期也簽下器捐同意書，成為少數接受器官捐贈，也願意捐贈出器官受贈者，幫助更多等待器捐者有更多的機會。

方冠雅表示，過去曾有器官受贈者，將器官「第二度」捐贈出去，以肝臟、腎臟為多，林佳蓁當時聽聞類似案例，加上弟弟罹癌過世，弟弟抱憾無法器捐，她期待自己能將得到的愛，再傳遞給他人。

林佳蓁說，現在乘載著二個生命、二個家庭，為了讓器官維持健康，除了保持飲食清淡也維持規律運動，現在的人生不是只有自己，身體還有另一個人一起生活。

器官捐贈 衛福部

延伸閱讀

「乘載2個生命2個家庭」獲重生 器捐移植病友簽捐贈同意書

網紅「麵包包」假冒罹胰臟癌 洪子仁：對社會做了不好示範

器官捐內地？港器捐取消暴增 傳捐血成網煽下個目標

再生醫療雙法三讀卡關 衛福部喊話盼早日審查

相關新聞

首部托嬰專法 2方向護托育服務

新北某幼兒園餵藥案件引發民眾對兒童權益的關注。衛福部主責○到兩歲嬰幼兒管理，規畫訂定「兒童托育服務法」草案，將提高保母執...

雞蛋批發價 每斤可望降3元

國內缺蛋情況趨緩，蛋價評議督導委員會昨開會討論是否調整蛋價，中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，委員會初步作成決議，批發...

長榮航遭泰航碰撞 人員均安

長榮航空BR一八九班機昨原預計日本時間上午十時五十分，自羽田機場飛回松山機場，依塔台指示於L十四滑行道停止等待時，不料後...

器捐聲紋卡 錄下心願降低阻力

民眾簽下器官捐贈同意書，到了臨終時，約有三到四成的機率被阻撓，無法順利捐出器官。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心將於十...

高屏交界2天9地震 恐有規模4餘震

梅雨鋒面持續帶來大雨，高屏交界處近2天已發生9起地震，中央氣象局地震測報中心課長江準熙說，9起地震以屏東縣三地門昨天下午...

準公托良莠不齊 民團：全面公共化

衛福部社家署研擬首部「托嬰專法」兒童托育服務法，期盼能提升托嬰品質。但政府五年前大力推動的「準公托」正是亂象源頭，全台一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦