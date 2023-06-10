健保錢歹賺！醫師想改當AV男優 入行嚴格條件曝光

受限台灣健保總額制，愈來愈多醫師感嘆難賺，有醫師喊想轉行當AV男優。台灣知名AV導演圤智雨分享，先前幫片商面試男優，須在沒有任何輔具幫助下，「脫掉衣服3分鐘內要硬且持續15分鐘」，做得到就能當男優；資深AV男優Jacky則說，當男優一定要維持運動習慣，保持血液循環，平常還要訓練邊看新聞邊自慰，將性功能職業化。

台灣男性學暨性醫學醫學會在今舉辦會員大會暨學術演講會，邀請圤智雨、Jacky及「台灣第一AV女優」吳夢夢，分享台灣AV產業現況與發展。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長陳煜笑說，男性學單一場次來的最多人「就是這場」，學術會上沒有色情，是單純希望多了解AV產業。秘書長吳佳璋表示，過去台灣A片少，台灣民眾大多習慣看日本片，近年台灣AV產業議題夯，醫學會首度邀約AV業界人士分享討論，也希望支持國產產業發展。

圤智雨表示，他先前面試AV男優的方式，是到小房間後，在沒有任何輔具下，脫掉衣服3分鐘內要硬，且持續15分鐘，如果做得到就能當男優。Jacky則表示，男優為了促進血液循環，平時要維持鍛鍊「長時間持久」。而身為職業演出者，拍片現場受到多人注目，如果硬不起來壓力很大，必須克服心理障礙，因此他也會要求旗下男優平時「看新聞邊自慰」，訓練在干擾情況下還是能硬起來。

A片中男優常有的「高流量」畫面，Jacky也坦言，出乎意料的高流量「大多是假精液」。不過他平時保養上，會特別注重補充維生素，以及精胺酸萃取物、瑪卡、鋅、蠔錠、蜆錠等，但他認為要表現好，最重要的是「睡眠充足」，許多男生都是睡眠不足，才會沒精神、沒體力，只要有運動、足夠睡眠及營養，加上放輕鬆，拍片都能順利呈現畫面。

談及AV男優的職業傷害，Jacky說，若拍片時硬不起來，並不會有女優幫忙，必須自己在旁「狂嚕」，還會弄到破皮。此外為了滿足觀眾幻想，導演時常安排在特殊場合拍片，像是廁所、陽台、後車廂、大草皮，他拍過最扯的是「在冷凍櫃裡做」，雖然處在危險環境，但還是得完成任務，雖然A片中男優花招多，但大多姿勢都是為了表演而做。

身為AV男優，Jacky表示，並不影響交女友，因為工作和私下感情是分開，不過另一半必須理解自己的工作性質及產業特性，和女優工作是公事，不會影響到兩人關係，他也透露自己雖然時常拍片，但私下還是會想做。

Jacky表示，早年AV產業尚未重視性病風險，以為戴保險套就沒事，過去曾有一次拍攝，現場飄來一股「魚腥味」，起初沒發現異狀，輪到他上陣運動時，發現對方流出「咖啡色液體」，且伴隨屍臭味，自己只能憋氣硬上工。吳夢夢說，為保護AV男、女優安全，現在雙方經紀人都會要求檢附1至3個月內的體檢報告，包括愛滋、梅毒、HPV及淋病檢測，確認沒問題才會開始拍攝。