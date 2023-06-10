雨彈繼續轟！未來一周各地留意局部大雨 最快轉晴時間點曝光

梅雨鋒面接近，中央氣象局表示，未來一周天氣相當不穩定，要留意短延時強降雨、局部大雨或豪雨，因中小尺度對流系統，降雨範圍不大、但強度較強，預估6月下旬梅雨鋒面逐漸北移轉乾。下周二至下周六梅雨鋒面滯留在台灣上空徘徊，中南部地區要留意較大雨勢。

氣象局預報員林定宜表示，未來一周天氣相當不穩定，要留意短延時強降雨、局部大雨或豪雨。明天鋒面在台灣北部海面，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，山區午後有較大雨勢。下周一起受海南島附近低壓帶影響，有水氣輸送到台灣附近，導致各地天氣不穩定。

他指出，下周二至下周六梅雨鋒面滯留在台灣上空徘徊，周二、周三中南部有陣雨或雷雨，雨勢會較大，其他地區則有局部短暫雨及雷雨。周四梅雨鋒面南移到巴士海峽，台灣雨勢趨緩，僅中南部、東南部有局部短暫雨，其他地區則為午後雷雨。周五、周六鋒面北移回台灣附近，中南部有陣雨及雷雨，其他地區也有局部短暫雨與雷雨。

林定宜表示，未來10天內受西南風影響中南部容易降雨，各地都是潮濕天氣，另因中小尺度對流系統，降雨範圍不大、但強度較強，預估6月下旬梅雨鋒面逐漸北移轉乾。

溫度方面，林定宜指出，未來一周因為降雨不至於會有極端高溫，北部地區約30度、中部地區約32度、南部地區約32度、東部地區約30、31度。

另外，他也說，中度颱風「谷超」已轉東北方遠離，雖然不會直接影響台灣，但未來2天東海岸、基隆北海岸、恆春半島及馬祖地區要留意2至3米長浪。