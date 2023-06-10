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「乘載2個生命2個家庭」獲重生 器捐移植病友簽捐贈同意書

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
由左至右，器官移植病友林佳蓁、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長劉越萍、器官捐贈者家屬白允宜。記者李青縈／攝影
由左至右，器官移植病友林佳蓁、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長劉越萍、器官捐贈者家屬白允宜。記者李青縈／攝影

器捐捐贈日6月19日即將來臨，器捐中心10日舉辦器官捐贈紀念日音樂會，邀請歷年捐贈者家屬、受贈者、各大醫院以及各界支持器官捐贈的貴賓等出席，以具體行動表達感謝並肯定勸募移植團隊的辛勞付出。器官捐贈者家屬白允宜表示，當時面臨太太離世很悲痛，但器捐讓他找到延續太太生命的另一種可能。 

白允宜指出，太太離世時社工提供的器官捐贈同意書，讓他找到太太可以延續生命的另一種可能，當時自己不敢面對太太離世，時至今日已經五年，他希望透過自己的經歷，讓更多人得到啟發，他身為器捐家屬深深了解要幫助親人做出器捐決定是很不容易的事情。

器官移植病友林佳蓁也表示，她受贈器官已經14年，她乘載著兩個生命、兩個家庭，很幸運能夠乘載著滿滿的愛跟祝福重生，一起經歷很多日常、喜怒哀樂，所以她比以前更有目標、更努力，她也簽下器官捐贈同意書，希望在未來能夠讓這份愛再次傳承。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長劉越萍也說，器官移植者要再去捐贈器官以科學證據來說沒有問題，原始器官是覺有問題，但若是受贈器官，只要經過醫生評估沒問題也是可以捐。

根據器捐中心統計，目前我國累積53萬9868人同意器官捐贈，今年則有1萬630人同意器官捐贈。

器官捐贈 社工 音樂會

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