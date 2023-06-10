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高雄六龜最搖！高捷及輕軌均一度停駛
今天下午1點31發生芮氏規模5.3地震，高雄六龜最大震度4級，市區也感受強烈震動，捷運與輕軌一度停駛。高捷公司指出，高雄捷運及輕軌在地震發生時停駛因應，但在檢查沒問題後，均已恢復正常運行。
地震發生後，立委邱議瑩透過手機群組發布指出，地震深度10.3公里，震央位於屏東縣政府東北方28.8公里（位於屏東縣三地門鄉），高雄市最大震度為六龜4級。
高捷公司指出，捷運列車暫停行駛，站長確認月台軌道狀況，停止搖晃後列車慢速巡視軌道，無異狀即恢復正常營運。
輕軌部分，全線列車先暫停行駛，不搖晃後，司機員以限速20KPH檢視軌道，無異狀即恢復正常營運。
高捷強調，暫停時間很短，目前捷運與輕軌均無異狀，恢復正常營運中。
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