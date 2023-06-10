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砸3億補貼進口豬肉 陳吉仲：為確保豬肉供應無虞

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
主婦聯盟生活消費合作社今舉辦30周年園遊會，陳吉仲（後排中）出席。記者葉冠妤／攝影
主婦聯盟生活消費合作社今舉辦30周年園遊會，陳吉仲（後排中）出席。記者葉冠妤／攝影

端午節將屆，豬肉需求上升，為穩定國內豬肉消費供應鏈，中央畜產會日前公布豬肉進口獎勵措施，至9月30日前每公斤進口豬肉補助6元，預計補貼5萬噸，預算高達3億元。農委會主委陳吉仲今受訪表示，國內主要豬肉進口來源為歐洲國家，受烏俄戰爭影響，進口豬肉價格高漲，國內豬舍又因百億基金畜舍改建而產量下滑，為確保豬肉的供應無虞，因此提出數月的獎勵計畫，盼透過進口豬肉與國內生產滿足豬肉需求。

據統計，近年國內進口豬肉占比日漸擴大，2021年全年占需求的12％、2022年達17％，今年至今約占18％。

陳吉仲說，烏俄戰爭導致能源價格上漲，如丹麥、西班牙的畜牧生產成本都大幅度上漲，國內豬肉需求約10％來自國外，且近年主要來自歐洲國家，但歐洲國家進口價格每公斤逾100元，國內也因配合百億基金改建畜舍、產能減少，需要透過進口補足，因此盼透過獎勵補足豬肉需求。

至於是否會有其他措施穩定豬價？陳吉仲說，目前豬肉價格的綠燈區為每公斤85元至95元，會透過市場機制，且目前美國能源成本下跌，豬肉價格下降，美豬已取代一些歐洲國家豬肉，進口價格也已回穩，農委會的責任為調度數量滿足國內消費者需求。

豬肉 陳吉仲

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