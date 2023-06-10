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午後變天有感！ 慎防短延時豪雨 下周梅雨炸全台

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今明兩天天氣還是不穩定，各地都會有短暫陣雨或雷雨，尤其今天中午過後雨勢會比較大一些，主要是中南部山區，還有北海岸、宜花東比較明顯。本報資料照片
今明兩天天氣還是不穩定，各地都會有短暫陣雨或雷雨，尤其今天中午過後雨勢會比較大一些，主要是中南部山區，還有北海岸、宜花東比較明顯。本報資料照片

梅雨要來了。中央氣象局預報員林定宜表示，今明兩天鋒面位於台灣北部海面，天氣還是不穩定，各地都會有短暫陣雨或雷雨，尤其今天中午過後雨勢會比較大一些，主要是中南部山區，還有北海岸、宜花東比較明顯。各地都可能有短延時強降雨，甚至短延時豪雨，可能有局部大雨或豪雨發生的機率。

未來一周天氣，他說，下周一季風低壓位於海南島附近，提供一些水氣，台灣附近吹西南風，因此各地都有局部短暫陣雨或雷雨。

林定宜說，下周二至周五梅雨滯留鋒面都在台灣附近徘徊，水氣更多，全台各地都有可能短暫陣雨或雷雨，尤其中南部的雨勢會更大一些。其中下周四鋒面會南移至巴士海峽，降雨會略為趨緩。而下周二、周三、周五降雨會比較明顯。

今明兩天鋒面位於台灣北部海面，天氣還是不穩定，各地都會有短暫陣雨或雷雨，尤其今天中午過後雨勢會比較大一些，主要是中南部山區，還有北海岸、宜花東比較明顯。圖／氣象局提供
今明兩天鋒面位於台灣北部海面，天氣還是不穩定，各地都會有短暫陣雨或雷雨，尤其今天中午過後雨勢會比較大一些，主要是中南部山區，還有北海岸、宜花東比較明顯。圖／氣象局提供

溫度部分，林定宜說，未來一周因降雨的關係，不會有極端高溫情形。北部高溫31度左右，東部30度左右，中南部可以達到31至33度。

林定宜表示，谷超颱風雖然是中度颱風的規模，但北上的過程中海水溫度偏低，加上風切比較大，所以也會慢慢減弱下來。谷超颱風雖然不會直接影響到陸地，但有長浪發生機率，前往海邊要特別留意自身安全。

中度颱風谷超上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1020公里海面上，以每小時15公里速度，向北進行。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。

下周二至周五梅雨滯留鋒面都在台灣附近徘徊，水氣更多，全台各地都有可能短暫陣雨或雷雨，尤其中南部的雨勢會更大一些。圖／氣象局提供
下周二至周五梅雨滯留鋒面都在台灣附近徘徊，水氣更多，全台各地都有可能短暫陣雨或雷雨，尤其中南部的雨勢會更大一些。圖／氣象局提供
中度颱風谷超上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1020公里海面上，以每小時15公里速度，向北進行。圖／氣象局提供
中度颱風谷超上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1020公里海面上，以每小時15公里速度，向北進行。圖／氣象局提供
未來一周因降雨的關係，不會有極端高溫情形。北部高溫31度左右，東部30度左右，中南部可以達到31至33度。圖／氣象局提供
未來一周因降雨的關係，不會有極端高溫情形。北部高溫31度左右，東部30度左右，中南部可以達到31至33度。圖／氣象局提供

颱風 谷超 豪雨 梅雨

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