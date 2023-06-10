以為新冠篩不出！台中流感增溫「9天8流感群聚」 診所快篩陽增3倍

疾管署監測，國內新冠肺炎進入第4波疫情，流感、腸病毒也在燒。台中市衛生局6月以來，9天共接獲8件流感群聚通報，多為校園，診所流感快篩陽性率是上周的3倍，還有流感患者誤以為是新冠確診，一直快篩卻都呈陰性，加上高燒不退，改篩流感才發現「中獎」。

衛生局觀察，近期社區流感疫情有升溫趨勢，且國內腸病毒正處流行期，衛生局在6月1日至6月9日，共接獲8件流感群聚通報多為校園。呼籲民眾盡速接種新冠疫苗、落實勤洗手、戴口罩、生病不上班不上課等防疫措施。

台中診所醫師施勝桓觀察，門診成人呼吸道的疾病以新冠最多，類流感居次，流感第三，兒童以腸病毒為主。近期流感患者有增多趨勢，從上周門診流感快篩約10%的陽性率，本周提升到約30%。

施勝桓指出，流感主要症狀為攝氏39度以上的高燒，骨骼肌肉酸痛，極度的倦怠；而新冠主要症狀包括喉嚨像刀割似的疼痛，嗅味覺異常，聲音沙啞。

疾管署監測發現，台中新冠疫情上周確診169名，較前一周上升19%，全國近7日(5月31日至6月6日)每日平均新增244例本土確定病例(併發症)，較前7日上升17%，顯示全國近期仍處於上升階段。

疾管署監測資料顯示，台中市近3周（5月14日至6月3日）類流感門診就診分別為8501人次、9015人次及9461人次，高於去年同期的3720人次、3078人次及2723人次，急診就診637人次、789人次及822人次，也高於去年同期；台中腸病毒門診就診分別為1943、1937及1770人次，高於去年同期；急診就診也高於去年同期。