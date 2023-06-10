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中颱谷超最新路徑曝 鄭明典稱奇：幾乎沿東經130度北上
中度颱風谷超，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，幾乎就是沿東經130度北上。上一個颱風瑪娃是沿東經125度北上，這次谷超更遠一點，沿東經130度北上。他打趣，「颱風當然不認得經緯度，剛剛好只是巧合」。
中央氣象局說，中颱谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1050公里海面上，以每小時11公里速度，向北進行。
今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳）、屏東（鵝鑾鼻）及馬祖已觀測到1.5左右的浪高。
氣象局說，中度颱風谷超未來向琉球南方海面行進，對台灣天氣沒有影響，但未來幾天基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海浪高有機會來到2至3米，海邊活動及海上作業注意安全。
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