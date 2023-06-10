年齡歧視 ─工作篇／這家餐廳 最年輕員工56歲

碧如姐的孩子跟她說：「妳這麼多歲了去做服務生？有辦法嗎？」寶秀姐曾去小吃店應徵，和老闆相談甚歡，已在討論到班時間了，老闆聽到她的年紀，說了「妳把履歷放著」，就再也沒聯絡。

碧如姐和寶秀姐後來都到了台中市區的「不老夢想125號」工作，這裡是弘道基金會在二○一六年為推動中高齡就業而設立的實驗場域，內場廚師、外場服務員到送餐者，目前由十四位平均六十四歲的員工負責，聘僱最年輕的員工是五十六歲。

弘道這幾年透過職務再設計、調整工時、適合的職訓，讓中高齡生力軍成為「不老夢想125號」亮點。弘道基金會執行長李若綺認為，只要社會仍充斥「老了就怎麼樣、老了不能做什麼、老了只能怎麼樣」的偏見，友善中高齡的職場就不易做到，她認為，要讓中高齡以上的就業環境更友善，首先要強化年齡歧視的教育。

而政府端，也可以積極地建立不同產業的友善中高齡就業模組。

李若綺說，勞動部每兩年舉辦友善中高齡就業的企業表揚，她是活動評審，初期被表揚企業的做法的確可鼓舞其他企業。但她觀察，近幾年被表揚的產業大同小異，做法也愈來愈像，如果要鼓勵更多企業投入，應分不同產業產出不同模組，讓有意願歡迎中高齡員工卻不知如何開始的企業，可依產業別，從模組去找方法使用。最後她建議，可以調整政策及優化現有資源，鼓勵每個工作者提早思考第二職涯。

目前中高齡就業專法有一條是補助雇主，在他們的勞工滿六十四歲時準備、調適及再就業時給予相關協助，使用率極低。李若綺建議將這個補助的年齡往下降，畢竟六十四歲才做退休準備實在太晚了；並且應該允許勞工自主申請，做自己的職涯規畫，讓想要再就業的中高齡在思考第二職涯時是有資源的。