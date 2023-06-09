從台鐵「轉行」台電 他靠決心、毅力成功上榜

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
原本任職台鐵局的蘇俊諺，考量薪資福利與升遷，「轉行」國營事業成功。他分享，考公職切莫抱著姑且考考看的心態，決心、毅力很重要。圖／蘇俊諺提供
原本任職台鐵局的蘇俊諺，考量薪資福利與升遷，「轉行」國營事業成功。他分享，考公職切莫抱著姑且考考看的心態，決心、毅力很重要。圖／蘇俊諺提供

在民間企業工作，前後考過幾次國考，蘇俊諺直到一○七年考進台鐵局，捧起鐵飯碗，一一一年又順利「轉行」到國營事業的台電任職。他強調，考試看的是決心跟毅力。

蘇俊諺大學畢業後，雖然一直都有在準備公職考試，但礙於當時年紀輕輕、定性不足，總錯失上榜機會。期間他做過汽車零件品保、科技廠專案經理，最後在科技廠申請留職停薪，奮力一搏才終於考取鐵路特考，也因為這一段歷程，讓他體認到「決心跟毅力很重要」，若只是抱持著考考看的心態，絕對不會上榜。

一○七年考上台鐵營運人員，考量薪資、升遷天花板，恰巧有親戚在中油當雇員，讓蘇俊諺動念挑戰國營事業企管組。一○九年第一次參加聯招試水溫，猶如炮灰，但隔年就擦邊球進到了複試，但因為筆試分數不夠高，最終沒能通過複試。

資管系背景的他，準備企業概念、管理學這兩科相對得心應手，他會強迫自己同一本書，每多看一次，就要再縮短閱讀時間，反覆翻閱、每一次讀都更濃縮精華，印象也更深刻。

但念起經濟學就很吃力。蘇俊諺說，經濟學涉及不少理論、公式，觀念吃重，難靠自學理解，他透過反覆觀看補習班函授，搭配大量練習考古題，計算題、申論題都做三、四次以上，錯誤的地方翻課本訂正，慢慢把觀念建立起來，他強調，只要能辨識出題目要考的是什麼觀念，也寫得出來，基本上分數不會太低。

蘇俊諺一一○年時的讀書方式是面面俱到，兼顧每一科專業、共同科目，一一ㄧ年決定調整計畫，轉而專心衝刺專業科目，在考前三個月更申請了育嬰留職停薪，相較於前次只能利用下班、假日讀書，這次較有完整的一段時間。

卅六歲的他說，有了家庭、小孩，決心跟毅力又比過往更堅定。他提醒，考試不要去看錄取率高低，唯一能做的就是把自己的分數衝高，心態才是上榜的最大關鍵。

蘇俊諺小檔案、國營事業聯招企管類報考資訊
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