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高雄首例 木工確診漢他病毒

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄市苓雅區一名50多歲木工5月24日起陸續出現高燒、頭痛、背痛、食慾不振等症狀，在診所就醫未緩解，3天後到醫院採檢送中央綜合檢驗，昨證實確診漢他病毒，防疫人員在他工作地點周邊共捕獲23隻老鼠，並發現大量鼠跡，研判可能工作時感染，是高雄第1例，全國3例，個案治療後已返家休養。

高市衛生局表示，個案獨居，近期無出國史，平日活動地點在住家及工作地，防疫人員獲報後啟動緊急防治，在其工作地點、居住地及周邊環境以漂白水消毒、滅鼠、衛教宣導並整頓環境。

衛生局在5月27日起進行鼠隻密度監測，至6月8日共在個案工作地點周邊捕獲23隻老鼠，研判他可能在工作地點遭感染，同職場1名接觸者則無症狀。

衛生局說，漢他病毒症候群是人畜共通傳染病，病毒常存於老鼠唾液、糞便及尿液中，人類主要感染途徑是吸入遭老鼠糞尿汙染、帶有漢他病毒的揚塵或接觸鼠類分泌物、排泄物或被鼠類咬傷而感染。

漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為發燒、頭痛、背痛、腹痛、厭食、嘔吐等，發病後約第3至6天出現出血症狀、蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會休克或輕微腎病變，經治療後可改善。

衛生局表示，預防漢他病毒最有效的方法是不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃，平日食物收妥，倉庫、儲藏室等雜物堆積空間多加整頓，以杜絕鼠輩橫行。

衛生局 漢他病毒

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