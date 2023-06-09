對流雲系發展旺盛！16縣市豪大雨特報 這區今晚防大雷雨

對流雲系發展旺盛，氣象局今晚針對台東縣發佈大雷雨特報，持續時間至晚間8時45分止。

氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局表示，受到對流雲系影響，易有短延時強降雨，新北市已有豪雨發生，今晚至明天，花蓮縣山區及宜蘭縣、台東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大臺北、嘉義以南、花蓮地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，山區慎防坍方及落石。