關節總是卡卡嗎？「這類」關節炎可能導致骨骼變形！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「關節炎類型排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大關節炎類型。

「關節炎」是世上常見的慢性疾病之一，所謂的關節炎泛指身體上各關節的發炎疾病，能夠依據病徵與發作時間分為急性及慢性發作，急性發作的關節表現紅腫熱痛的現象，而慢性發作則會有疼痛及關節僵硬的症狀。而關節炎又有哪些種類呢？讓我們一起來看看吧！

「退化性關節炎」並非年長者專利 「類風溼性關節炎」可能導致骨骼變形 ▲ 網友熱議TOP4關節炎類型排行 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「關節炎種類」的相關話題討論，可以發現「退化性關節炎」受到網友熱烈討論，隨著人們年齡的增長，關節囊內的滑液會逐漸減少，此時軟骨在缺乏潤滑及緩衝的情況下便會逐漸磨損，造成關節囊萎縮或骨刺生成等狀況，形成「退化性關節炎」。便有網友在討論區詢問「40歲就有退化性關節炎怎麼辦？」，引來熱心網友回覆「除了手術或藥物治療，持續復健維持或是增加股四頭肌的肌力也很重要，才不會讓狀態又變糟了」，雖然是退化性疾病，但也必須注意不當與過度使用所造成的損害；另外，「類風溼性關節炎」也是困擾不少網友的關節炎種類，類風濕性關節炎是自身免疫系統失調的疾病，免疫系統會把自身的細胞判定是外來物質進而攻擊，嚴重會導致關節永久變形。有網友分享確診類風溼性關節炎的經驗「一開始不舒服是手指關節跟手腕會很痛，但我以為是我玩手機拿太久，是直到後來腳底會痛到不能走，跟睡覺時肩膀會僵硬翻不了身，手肘也會痛到不能彎曲才去看醫生」，提醒大家要有病識感，提早發現才能有效控制。

「僵直性脊椎炎」會侵犯脊椎關節及附近肌腱、韌帶等軟組織的慢性疾病，會使其鈣化僵硬，讓脊椎失去柔軟度，發病原因以家族遺傳為大宗，像是有網友在討論區表示「二十多歲開始偶爾斷斷續續的痛，因為爸爸有很嚴重的僵直性脊椎炎，被提醒去檢查才發現自己不只有基因而已，還開始發病了」，雖然這個疾病無法完全痊癒，但提早治療就有機會穩定地與疾病共存；最後，「痛風性關節炎」也是網友討論度高的類型之一，其好發於肥胖、愛喝酒、愛吃海鮮或肉類等高普林食物的男性身上，當體內尿酸量過高或人體代謝尿酸的能力異常，多餘的尿酸就會沉積體內形成結晶，引起關節腫脹，甚至破壞關節。有網友描述自己痛風性關節炎的慘痛經驗「自己痛風引起尿酸累積變成痛風性關節炎，腫起來跟貢丸一樣超不舒服」，奉勸大家平常要注意飲食，切勿攝取太多高普林食物。

若你有相關症狀，還是要盡速尋求專業的醫療協助，及早發現才能及早治療。同時，別忘了注意自己的生活與飲食習慣，才能迎向健康的人生！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 網友熱議TOP4關節炎類型排行 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2022/05/01~2023/05/25，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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