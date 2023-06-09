快訊

鍾沛君爆料文藏1細節 眼尖鄉民曝「有證據」：坐等畫面流出

滷味界LV！白冰冰、美鳳姐曾是座上賓！台北近50年滷味名店月底熄燈

四海幫前幫主今公祭 千人弔唁 300警如臨大敵當場查獲強盜通緝犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北抽驗943件農藥殘留 近五噸蔬果遭銷毀

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北果菜公司上月抽驗943件，不合格件數43件，銷毀總計4961公斤蔬果。圖／新北果菜公司提供
新北果菜公司上月抽驗943件，不合格件數43件，銷毀總計4961公斤蔬果。圖／新北果菜公司提供

新北果菜公司今公布5月份質譜儀質譜農藥殘留快速篩檢結果，一共抽驗943件，不合格件數43件，銷毀總計4961公斤蔬果，其中不合格率排前3名蔬果為蚵白菜、青江白菜及青蔥，經追查產品來源，供應人主要來自雲林縣、彰化縣。

新北果菜公司表示，身為新北市蔬果供應平台，設有質譜儀農藥殘留檢驗室並建立供應人實名制，每日針對進場蔬果及農藥較容易殘留季節性品項加強抽驗，檢驗不合格品項者，除立即於拍賣前攔截銷毀，依規定一年內第一次停止供應10天，第二次違規停止供應1個月，第三次違規廢止供應人資格，同時函報新北市農業局、違規供應人所屬地方農政機關以溯源農民農藥管理。

果菜公司總經理江惠貞表示，層出不窮的食安新聞總會讓人對於自己吃的食物感到懷疑，要買的安心、吃的放心「標章蔬果是最佳選擇，除此之外把握洗菜三步驟以流動的水清洗、浸泡3至5分鐘、切除蒂頭、外皮及不可食用部分，將農藥殘留降到最低，可減少吃進農藥風險。

新北果菜公司5月份質譜儀質譜農藥殘留快速篩檢結果，一共抽驗943件，不合格件數43件。圖／新北果菜公司提供
新北果菜公司5月份質譜儀質譜農藥殘留快速篩檢結果，一共抽驗943件，不合格件數43件。圖／新北果菜公司提供

農藥殘留 抽驗

延伸閱讀

幼兒園童驗出藥物殘留 新北：是否餵藥由檢方認定

新北市山區暴雨、國家級警報響 宜蘭新北基隆大雷雨

PLG／年度MVP楊敬敏、年度洋將牧倫斯 新北國王成最大贏家

幼兒園餵藥案 鄭文燦：新北市應檢討是否怠惰

相關新聞

新北市山區暴雨、國家級警報響 宜蘭新北基隆大雷雨

氣象局發布宜蘭縣、新北市、基隆市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲...

梅雨滯留鋒面要來了 下周二起3天雨勢最劇 中南部慎防

梅雨滯留鋒面要來了。未來一周天氣受到鋒面影響，相當不穩定。中央氣象局預報員朱美霖說，今天鋒面逐漸接近台灣北部海面，鋒面雲...

基隆中午大雷雨像用倒的 警報器猛響、多區道路積淹水

中央氣象局今天中午針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分。基隆12點多雷雨交加，雷聲不斷...

警察最怕處理這案件 報案量最多卻開罰率僅千分之一

新北市賴姓男子因精神不穩喜歡亂報案，2022年就打1318通，轄區員警不堪其擾，他今年2月又數次亂舉報，警員憤而以鐵撬破門，強制帶他回派出所，賴在所內叫囂，遭警強制上銬更用束帶束口，似「私刑」般執法作為，事後該員被記一大過，此案在警界引起軒然大波，因此警察處理案件最不願聽到的四個字，偏偏又是報案量最多的。

宜蘭、新北大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

中央氣象局發布宜蘭縣、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低...

梅雨抵達！ 基隆、新北、宜蘭豪雨特報 13縣市大雨

鋒面接近及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天新北市及宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦