新北抽驗943件農藥殘留 近五噸蔬果遭銷毀

新北果菜公司今公布5月份質譜儀質譜農藥殘留快速篩檢結果，一共抽驗943件，不合格件數43件，銷毀總計4961公斤蔬果，其中不合格率排前3名蔬果為蚵白菜、青江白菜及青蔥，經追查產品來源，供應人主要來自雲林縣、彰化縣。

新北果菜公司表示，身為新北市蔬果供應平台，設有質譜儀農藥殘留檢驗室並建立供應人實名制，每日針對進場蔬果及農藥較容易殘留季節性品項加強抽驗，檢驗不合格品項者，除立即於拍賣前攔截銷毀，依規定一年內第一次停止供應10天，第二次違規停止供應1個月，第三次違規廢止供應人資格，同時函報新北市農業局、違規供應人所屬地方農政機關以溯源農民農藥管理。