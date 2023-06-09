新竹棉花小兔公益路跑7月9日登場 號召一起運動做公益

「Mofy RUN 棉花小兔公益路跑」將於7月9日在新竹縣登場，為提倡健康運動，鼓勵大家走出家門，還結合了回饋社會的公益元素，今在新竹縣議會的見證下，除將邀請50個特教家庭免費參加路跑外，未來還要將收益捐贈給新竹縣蒲公英關懷弱勢權益促進協會和藍天家園2個社福單位。

吉標集團董事長黃瓊慧說，Sony Creative Products旗下可愛動畫人物Mofy棉花小兔是日本插畫家近藤亞希原創的繪本角色，深受喜愛，這次活動以Mofy為愛心大使，希望透過可愛形象來創造更多話題，吸引更多人關注公益事業。

中華卓越運動發展協會理事長林裕翔表示，Mofy Run 路跑活動是提倡健康與結合愛心公益，在享受運動的同時，也支持竹縣的公益團體，並推廣親子對ESG永續經營的了解與參與，深化重視在地的福利與發展。

縣長楊文科表示，感謝主辦單位吉標創意行銷公司及卓越運動發展協會合作將愛的力量擴大，支持新竹地區較小規模的社福單位，使單位的服務對象有更好的生活品質，並減輕工作人員的壓力，也間接縮減資源的城鄉差距。活動還特地邀請本縣特教家庭，預計讓100位親子免費參加路跑，讓弱勢家庭也能快樂地運動。

兩個主辦單位今天也拋磚引玉，率先捐出10萬物資及現金，並宣布凡於活動現場捐500元以上給受增單位者，可得品牌紀念玩偶一隻，數量有限，送完為止。

7月9日當天的路跑活動分成10公里挑戰組、5公里＋5公里接力組和3公里休閒組，預計共有1200人報名。活動將在竹北水圳森林公園舉行，沿途將設有可愛公仔玩偶拍照區、多種遊戲攤位和限定大禮包區，參加者還有機會和Mofy棉花小兔合照打卡。

報名參加路跑者，可以獲得Mofy棉花小兔的特色活動紀念衣組、賽事毛巾、Mofy棉花小兔造型的紀念獎牌以及限量提袋之外，當場捐款500元以上的人還可獲得限量的Mofy棉花小兔1隻。