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注意！台61中彰大橋施工 10日北上封閉、11日南下封閉

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中、彰化重要通行的台61線，台中工務段訂於6月10日至6月11日維修中彰大橋伸縮縫，提升行車安全與服務品質，為維持施工期間中彰大橋雙向通行，將採半半施工方式進行，提醒用路人注意。

台中工務段考量施工及行車安全，定於6月10日(六)上午7時至下午10時，封閉台61線北上167K+900至156K+400伸港至梧棲路段，進行工區交通維持設施設置作業，請用路人提前由伸港交流道下匝道改行台17線北上，再由龍井交流道上匝道接回台61線主線。

另於6月11日(日)上午7時至下午10時，封閉台61線南下156K+400至167K+900梧棲至伸港路段，進行工區交通維持設施設置作業，請用路人提前於龍井交流道下匝道，改行台17線往南，再由伸港交流道上匝道接回台61線主線。

梧棲 彰化

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