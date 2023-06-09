梅雨滯留鋒面要來了 下周二起3天雨勢最劇 中南部慎防

梅雨滯留鋒面要來了。未來一周天氣受到鋒面影響，相當不穩定。中央氣象局預報員朱美霖說，今天鋒面逐漸接近台灣北部海面，鋒面雲系前緣已經逐漸接近台灣的陸地。要留意鋒面所伴隨的中小尺度對流發展，造成短延時強降雨，甚至雷擊、強陣風的現象。

朱美霖說，今天鋒面逐漸接近到台灣北部海面，明後兩天鋒面更為接近，這段期間降雨北台灣不定時的陣雨或雷雨，其他地區中午過後也會有比較大的雨勢出現。

朱美霖表示，下周開始隨著南邊的低壓帶逐漸北抬，台灣在低壓帶的環境當中，從周二至周四會受到滯留鋒面在台灣附近徘徊的影響，天氣較為不穩定。

另外，距離台灣1500公里海面上的中颱谷超，將逐漸往北移動，遠離台灣附近。周末期間東半部要注意海邊長浪情形。

朱美霖說，谷超颱風將朝西北轉北北西方向移動，周五、周六、周日通過台灣偏東邊海域，雖不會對台灣天氣造成直接的影響，但會為北海岸、東半部、恆春半島帶來長浪現象。周末至下周一前往海邊活動要多加留意安全。

朱美霖表示，鋒面雲帶上面有比較明顯的對流雲系，不過台灣還是在鋒面前緣，有比較強的對流偶爾發展起來帶來短暫陣雨，所以今天北台灣有比較明顯雨勢，中部外海也有比較明顯的對流雲系，但陸地沒有受到比較強的對流影響，有小雨情況。其他地區也有不定時的零星降雨。

今天中午過後受到熱力加乘影響之下，天氣比較不穩定，中午過後午後雷陣雨會伴隨短延時降雨，也有機會達到豪雨等級。

未來一周天氣趨勢，朱美霖說，鋒面明天、周日停留在台灣北部海面，這段期間鋒面的結構比較不穩定，但沒有比較偏強的西南風支持。下周一開始隨著南方的低壓帶建立並逐漸北抬的趨勢，低壓帶的上游的西南風帶來相當暖濕的空氣，西南風補充水氣的情形在後續幾天比較持續，下周天氣是更加不穩定，整天都會有局部陣雨或雷雨，甚至有較大雨勢出現。

朱美霖說，下周二至周四主要都是低壓帶的影響之下，且有一道滯留鋒面在台灣附近形成並且徘徊，所以下周要注意不穩定的天氣現象。