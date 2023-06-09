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8旬翁山泉水洗臉遭6公分水蛭寄生鼻腔 流出鮮血就醫求助

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
8旬老翁山泉水洗臉遭6公分水蛭寄生鼻腔。圖／屏東榮民總醫院提供
8旬老翁山泉水洗臉遭6公分水蛭寄生鼻腔。圖／屏東榮民總醫院提供

83歲黃姓男子最近右邊鼻孔出現一陣一陣鼻血流出，長達一個多禮拜，覺得不對勁，家人陪伴前往屏東榮民總醫院耳鼻喉科看診，醫師張耿銘用內視鏡檢查，發現有蟲體在蠕動，安排局部麻醉手術，透過內視鏡以長柄鼻竇手術器械，取出長達6公分的水蛭

屏東榮總耳鼻喉科醫師張耿銘表示，黃姓男子住在台東，平時有用山泉水洗臉的習慣，可能因此誤將水蛭幼體吸入，寄生在鼻腔內部吸血逐漸長大，當水蛭從患者鼻孔裡揪出來時，連他本人都覺得難以置信。

水蛭是一種寄生性動物，屬於環節動物門。水蛭通常呈長條狀，身體表面有許多環節，外表呈深褐色或黑色，以吸食宿主的血液為生。

水蛭具有特殊的吸盤和齒狀器官，可以附著在宿主的皮膚上並開始吸血，它們唾液中含有一些特殊的物質，可以抑制凝血和止痛，能夠長時間吸食血液而不被宿主發現。

張耿銘提醒，水蛭主要生活在淡水環境中，例如河流、湖泊和池塘，民眾野外玩水時，勿以溪水洗臉消暑，若要飲用溪水，應煮沸再喝，若發現鼻腔有異物，多日搔癢不適且反覆流鼻血，應儘速就醫。

8旬老翁山泉水洗臉遭6公分水蛭寄生鼻腔，就醫夾出蟲體。圖／屏東榮民總醫院提供
8旬老翁山泉水洗臉遭6公分水蛭寄生鼻腔，就醫夾出蟲體。圖／屏東榮民總醫院提供

水蛭 醫師 屏東

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