梅雨即將抵達 1張圖看「紫爆」雨區 彭啟明：紓解旱象非常有助益

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，比午後雷陣雨更多雨，也不穩定的天氣型態來了。預計會持續好幾天，至少一周，斷斷續續的。

彭啟明表示，周五到周末鋒面逐步接近，鋒面雖結構轉差，但在動力上仍不穩定。而周日到下周，留意西南季風的發展，尤其整個低壓帶從南海北上，既像低壓帶，也像滯留鋒面，也可能有西南氣流包含在內，很難用一個名詞概括或能解釋全部現象。

他表示，周日開始幾天，降雨型態開始轉變，南部的雨型要多留意，預報早已看到這趨勢。尤其連續每天的持續降雨，當中有短延時強降雨，也請農民朋友要提高警覺。紓解旱象是非常有助益，但旱澇急轉是更麻煩的事。