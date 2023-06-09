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梅雨即將抵達 1張圖看「紫爆」雨區 彭啟明：紓解旱象非常有助益

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
比午後雷陣雨更多雨，也不穩定的天氣型態來了。預計會持續好幾天，至少一周。本報資料照片
比午後雷陣雨更多雨，也不穩定的天氣型態來了。預計會持續好幾天，至少一周。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，比午後雷陣雨更多雨，也不穩定的天氣型態來了。預計會持續好幾天，至少一周，斷斷續續的。

彭啟明表示，周五到周末鋒面逐步接近，鋒面雖結構轉差，但在動力上仍不穩定。而周日到下周，留意西南季風的發展，尤其整個低壓帶從南海北上，既像低壓帶，也像滯留鋒面，也可能有西南氣流包含在內，很難用一個名詞概括或能解釋全部現象。

他表示，周日開始幾天，降雨型態開始轉變，南部的雨型要多留意，預報早已看到這趨勢。尤其連續每天的持續降雨，當中有短延時強降雨，也請農民朋友要提高警覺。紓解旱象是非常有助益，但旱澇急轉是更麻煩的事。

他說，這是氣候變遷情境下，極端天氣越來越頻繁且劇烈的寫照，只有靠自我的防災做為提升，預報再怎麼精準，如果沒作為也沒什麼用。也請民眾務必要提高戒備等級，在住家、社區、鄰里或企業都要有檢察或演練預防的工作。這波結束後，可望看到太平洋高壓西伸的過程，夏季真的來了。

近期降雨區域模擬。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
近期降雨區域模擬。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

彭啟明

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