全台203家加入 健康醫院提供衛教 幫病患延壽

許多人認為生病才到醫院看病，為了讓民眾提前預防，達到健康促進，衛福部國健署鼓勵全台醫院加入健康醫院行列，提供民眾戒菸服務、運動指引、飲食調整、健康諮詢、減重計畫及健康衛教課程等，協助民眾獲得更多預防保健知識，延緩病情惡化、減少慢性病發生，至今全台已有203家醫院加入計畫。

台北市立關渡醫院副院長周幸生表示，針對吸菸患者，門診設立主動關懷系統，護理師主動推薦病人參與戒菸班。菸友陳先生說，他有胸腔疾病容易喘，4月開始就診，因為醫護主動詢問他是否有意願戒菸，他藉此了解相關知識，像多運動、多喝水可緩解菸癮。

天晟醫院院長鄭貴麟說，一名85歲獨居王伯伯血壓異常、有抽菸習慣，家裏冰箱多是飲料及零食，起初不關心自身健康，也拒絕就醫，後續護理人員持續拜訪、建立關心，他才被說服願意就近使用醫療服務，也會到據點量血壓、參加講座，血壓值才得以改善。

奇美醫院副院長陳綉琴分享，一名80歲阿嬤參加醫院開辦的失智據點，除平常量血壓、膽固醇等，也會測肌力、視力、聽力，日前透過長者健康整合式評估（ICOPE）檢測，發現3項指數中有1項異常，經過院方轉診，後續確診輕度失智症。其實，輕度失智者外表與正常人無異，但可能容易忘東忘記，透過檢測及早發現，可提早以非藥物治療介入，能有效延緩失智退化。

陳綉琴指出，現代人生活型態不同，不一定能早睡早起，但也不代表身體不好，醫院推動健康生活型態，也朝客製化調整，像奇美醫院在南科設有聯合診所，也與台積電談合作計畫，針對年輕工程師規畫減壓活動。