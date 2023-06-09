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健康主題館／選對太陽眼鏡 顏色不是愈深愈好

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
炎炎夏日，除了皮膚要防曬，眼睛也要防曬。圖／123RF
炎炎夏日，除了皮膚要防曬，眼睛也要防曬。圖／123RF

● 眼睛常曬太陽，易罹患白內障、黃斑部病變

● 市售太陽眼鏡品質不一，注意透光率

● 挑選太陽眼鏡，抗紫外線UV是關鍵

炎炎夏日，除了皮膚要防曬，眼睛也要防曬！台灣的夏天紫外線很強，如果眼睛常曬太陽，易罹患白內障或黃斑部病變，嚴重者會失明。因此，如何正確挑選一副能護眼又不傷眼的「太陽眼鏡」，就相當重要。

紫外線太強 角膜易灼傷

眼睛受到紫外線照射，可能會產生不少危害。書田診所眼科主任醫師顏敏芳表示，眼皮與身體其他部位皮膚相同，受到紫外線照射，會產生色素沉澱、斑點；若是長期在外的工作者，原先透明的角膜，會因為風吹、日曬，角結膜上會生成眼翳，屬纖維血管組織，隨時間拉長，眼翳逐漸會從眼白往瞳孔方向生長，增加角膜不透明感，恐影響視力，即使手術刮除，仍難恢復角膜清澈。

顏敏芳說，紫外線過強時，角膜容易灼傷，也易發生乾眼症，若紫外線透過角膜進入水晶體，則易罹患白內障、黃斑部病變。

3C藍光強度 高於太陽

現代人長時間使用手機、平板等3C產品，相較於太陽光內的藍光，3C產品的藍光強度更高，因此無論任何年齡層，都應注意內、外光線對於眼部的傷害，尤其老年人更應注意黃斑部病變的發生。

選鏡片顏色 灰色最適合

挑選太陽眼鏡，首要條件是能抗紫外線UV，顏敏芳表示，無論白天、豔陽天或陰天，紫外線一直都存在，民眾外出時，應戴太陽眼鏡，鏡片顏色「不是愈深愈好」，最佳太陽眼鏡鏡片顏色是「灰色」，因為能將所有光線過濾掉，而墨綠色、棕色、黃色也有不錯過濾效果。最不適合挑選的是藍色鏡片，反而會讓有害藍光進入眼睛。

根據國家標準（CNS）規範，合格的太陽眼鏡，需通過透光率、穿透平面角度及偏光效率、折射能力、結構、濾光鏡材料及表面品質等檢驗，其中濾光鏡分為0至4級共5類。最好選擇透光率8至40%，適合多數情況使用。若透光率大於40%且鏡片無抗UV400，時髦性大於功能性；第4級透光率僅3至8%，比較適合用於登山、滑雪等

顏敏芳提醒，市售太陽眼鏡品質不一，有些深色但無抗紫外線效果，民眾戴上後瞳孔會擴張，光線大量進入眼睛，反而造成傷害；部分造型眼鏡鏡面弧度過大，不僅增加光線折射，民眾為了適應光線，可能會產生頭暈、眼睛疲勞度；若鏡面尺寸僅瞳孔大小，外部光線會從鏡片旁進入眼睛，完全沒有保護功能。

若有老花眼 建議用多焦

顏敏芳提醒，民眾不要購買來路不明的太陽眼鏡，盡量挑選有品牌、經檢驗合格、附有保證卡的太陽眼鏡較有保障。

現代人近視、老花眼情況多，顏敏芳指出，若購買漂亮的太陽眼鏡但沒度數，配戴上可能增加生活不便，例如開車時會看路況、儀表板或手表，隨著遠、中、近距離改變，若又要遮陽光，很難立刻從一般眼鏡換太陽眼鏡。像老花眼民眾，建議平時選用多焦點鏡片以外，也可以同時選擇變色鏡片，於室內是透明狀態，於室外則自動變色、抗紫外線，或是從外鏡框以吸盤、夾式加上抗UV鏡片，較符合生活需求。

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