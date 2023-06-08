「清明時節」6月23日高雄首演 吳念真：疫後釋放壓抑

綠光劇團推出大戲「清明時節」2023昇華版，6月23日起從高雄開始巡演；導演吳念真今天說，疫後不安、煩躁心情需要釋放，盼透過這齣談論外遇的戲，宣洩壓抑的情緒。

吳念真今天偕男女主角張玉嬿、游安順至高雄舉行記者會，吳念真開場時說，如果要從綠光所有的戲挑出大家能理解的劇，又要符合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後從壓抑到釋放的心情，相信就是「清明時節」。

「不被允許的愛情是大家都能理解的，得到釋放後就能雲開月出。」吳念真說，此劇從外遇出發，劇中不只有男歡女愛，還能看到親情，每個人在劇中都能看到自己，戲裡不談論對錯，而是討論選擇。

吳念真說，自己這輩子最大遺憾就是沒有女兒，寫劇本時，最愛劇中飾演父親的柯一正對愛上有婦之夫的女兒張靜之說，「如果連我都離開你，放你自己一個人在那孤單，我會捨不得，我的心會痛」。

「寫這段劇本時，就像我在跟夢中的女兒對話」，吳念真說，自己想傳達「我永遠在你身邊」這樣的心情；這些話透過柯一正以富含濃厚情感的台語說出，過去3次巡演，感動無數人。

「清明時節」過去都是找演員王識賢、林美秀擔綱男女主角，這次找來全新搭擋第一媳婦張玉嬿、金鐘視帝游安順飾演夫妻。吳念真說，疫後兩個過去的主要演員演出滿檔，但全新組合有全新火花，劇本一樣，只要演的人不同，就能看到不一樣的精彩。

張玉嬿笑著說，自己過去一直都演電視劇，希望表演生涯能有所突破，聽到是台灣文學心動一半，再聽到導演是吳念真，就一口答應接下角色；游安順也說，能與大師合作非常值得，「但吳導講話很簡潔，剛開始還擔心自己是不是哪裡不對」，引發全場大笑。

「清明時節」改編自台灣作家鄭清文代表作，綠光創藝表示，此劇自2010年首演，3度登台感動超過5萬人，今年是綠光創藝30週年，吳念真選擇此劇也是向台灣文學大師鄭清文致敬，更以全新劇本、卡司陣容、編曲、舞台等與劇迷相見。

吳念真說，這幾年綠光的戲首演都在高雄，首演是很有趣也很重要的，希望有更多觀眾進劇場，首場的回饋很寶貴，也是後續演出更動的指標。

張玉嬿則說，這部戲很特別，雖外遇是千古難解問題，但戲裡頭3個靈魂的拉扯，很難用道德、對錯去判斷，答案留給觀眾進劇場找尋；游安順認為，戲裡面很多問題也是許多人生命中的課題，「但別忘了清明時節是在端午節演出，大家一起來看戲」。

綠光劇團也首次增設華文字幕場，讓來自不同背景的觀眾，都能領悟戲中的台語之美；為響應文化部青年政策，綠光劇團從「清明時節」高雄首演就啟動青年禮金活動，每場有限量席次讓18至21歲年輕人買一送一；另外也與王品集團合作，App會員可享專屬88折優惠。