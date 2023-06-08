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小黑蚊叮有解方！台中榮總「小黑蚊疫苗」躍國際期刊
台中榮總過敏免疫風濕科醫師陳怡行聯手醫學研究部過敏實驗室李美芳博士研究團隊為解決異常惱人的小黑蚊過敏難題，近期發表「小黑蚊」減敏貼片式疫苗，以小鼠實驗回推人類，約可持續10年療效。這項研究成果，獲過敏領域分數最高的國際期刊Allergy刊登，並獲台灣專利。
台中榮總說，小黑蚊不是「蚊」，是體型微小(身長約1公釐至1.5公釐)的吸血蠓科昆蟲，學名「台灣鋏蠓」，它遍布全台近郊、竹林、茶園等潮濕陰暗環境，台中以大坑為最多，近年多處學校，公園綠地有擴散的趨勢。
台中榮總指出，小黑蚊對一般除蟲菊類防蚊液沒有效果，除了使用衣物遮蔽皮膚或使用含有敵避(DEET)成份驅蟲液以外，在戶外活動時，難以避免被小黑蚊叮咬。
台中榮總過敏免疫風濕科與醫學研究部過敏實驗室研究團隊，過去20多年致力於小黑蚊過敏相關的研究，除研發檢測的試劑，找出台灣鋏蠓主要的過敏原，近年來更致力治療性減敏疫苗的研發。
陳怡行說，研究源起為該院20年前收治紅斑性狼瘡和類風濕性關節炎患者，發現患者只要在野外被小黑蚊叮咬，就會引起嚴重過敏反應。她在研究小黑蚊過敏原時，順利在小黑蚊唾腺中的過敏原，經選殖出來，得到純化的蛋白，並研究是否可做為疫苗。
陳怡行與李美芳最近發表，使用小黑蚊主要過敏原的DNA做成皮膚貼片式的疫苗，在小鼠的實驗當中發現只要每周貼一次，一次貼一小時，持續三周，就可以達到預防以及治療小黑蚊過敏的效果。且減敏療效，從小鼠的壽命回推人類，約可持續10年。
台中榮總過敏研究團隊說明，將持續推動相關研究，不斷改進小黑蚊過敏治療方法，未來希望能早日完成人體臨床試驗，以落地使用於病人身上，解決雖不致命卻異常惱人的小黑蚊過敏難題。
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