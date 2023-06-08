不是視力退化 視訊遠距會診發現偏鄉糖尿病視網膜病變

苗栗縣南庄鄉68歲陳姓糖尿病患者視力模糊，自以為是退化造成，為恭紀念醫院最近透過「偏鄉糖尿病患5G遠距會診計畫」，診斷是糖尿病視網膜病變，嚴重可能因此失去視力，趕緊啟動治療。

南庄鄉陳姓男子罹患糖尿病7年多，長期在南庄鄉衛生所接受治療，視力模糊也沒有進一步求診檢查，最近衛生所與為恭醫院眼科醫師奚道鈞進行視訊遠距會診，發現陳男左眼疑似糖尿病黃斑部水腫，及雙眼眼壓偏高，隨即安排轉診至為恭診斷治療。

奚道鈞指出，糖尿病視網膜病變是指視網膜中的血管腫脹、滲漏、或出現異常的新生血管，糖尿病患或血糖控制不佳，會有罹患糖尿病視網膜病變的風險，且罹患糖尿病的時間越長，風險也會增加，最嚴重時會失去視力。

為恭與苗栗縣政府、國家衛生研究院、遠傳電信及南庄鄉衛生所，2年前導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫，讓糖尿病病人可以方便就近檢查，今年延伸糖尿病常見併發症照護與追蹤，因此發崛陳男病例。

而且病人轉診就醫期間，衛生所醫師可透過「轉診共照MPC」系統，查詢病人最新檢驗數值及影像報告，追蹤病人後續治療情形，提供雙主治醫療服務，為恭醫院院長李文源表示，為恭還擴大照護心臟內科就診需求，遠距醫療讓偏鄉不再受限於交通阻礙，提供鄉親在地化醫療共照服務。