盛夏聽團仔首選！貢寮海祭8月在福隆打頭陣登場
樂迷們引頸期盼的「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」，將在8月4日至6日登場。接著8月12至20連續2個周末有「2023新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」熱力開唱，最後一周8/26、27則是「2023新北市河海音樂季—大都會舞台」壓軸於新北大都會公園登場，邀請所有樂團和樂迷們一起High翻新北。
新北市觀旅局表示，「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」日前公布「海洋獨立音樂大賞」報名資訊，截止日期至6月25日24時止，屆時將遴選出30強於7月21日至23日在淡水漁人舞台舉辦會前賽激戰，3天比賽皆開放民眾現場聆聽並為樂團加油打氣，最終則會選出10強站上原創音樂最具代表性的貢寮國際海洋音樂祭大舞臺決一勝負。
觀旅局表示「海洋獨立音樂大賞」一直都是台灣原創音樂者心中的夢想殿堂，提供獨立創作者一個展現自我的舞台，也是國內樂團們交流與觀摩的好機會，還沒報名的音樂創作者趕緊把握難得的機會，爭奪原創音樂最高殿堂的榮耀—「海洋大賞」獎金40萬元、「評審團大獎」獎金15萬元及「海洋之星」獎金5萬元。
觀旅局指出，今年「新北市河海音樂季」也將持續於淡水及三重辦理，第一波將於8月12日至20日每周六、日在淡水漁人舞台揭開河海音樂季序幕；第二波則於8月26日及27日兩天在新北大都會公園登場，後續也將陸續公布演出卡司，樂迷們千萬不要錯過，感受來自全台各地優秀樂團帶來的音樂饗宴。更多活動相關訊息請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲團查詢。
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