盛夏聽團仔首選！貢寮海祭8月在福隆打頭陣登場

樂迷們引頸期盼的「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」，將在8月4日至6日登場。接著8月12至20連續2個周末有「2023新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」熱力開唱，最後一周8/26、27則是「2023新北市河海音樂季—大都會舞台」壓軸於新北大都會公園登場，邀請所有樂團和樂迷們一起High翻新北。

新北市觀旅局表示，「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」日前公布「海洋獨立音樂大賞」報名資訊，截止日期至6月25日24時止，屆時將遴選出30強於7月21日至23日在淡水漁人舞台舉辦會前賽激戰，3天比賽皆開放民眾現場聆聽並為樂團加油打氣，最終則會選出10強站上原創音樂最具代表性的貢寮國際海洋音樂祭大舞臺決一勝負。

觀旅局表示「海洋獨立音樂大賞」一直都是台灣原創音樂者心中的夢想殿堂，提供獨立創作者一個展現自我的舞台，也是國內樂團們交流與觀摩的好機會，還沒報名的音樂創作者趕緊把握難得的機會，爭奪原創音樂最高殿堂的榮耀—「海洋大賞」獎金40萬元、「評審團大獎」獎金15萬元及「海洋之星」獎金5萬元。