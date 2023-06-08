影／中正預校隱匿類流感群聚累計85人確診！今起全校停課

中正預校流感群聚感染事件延燒！衛生局表示，中正預校昨夜新增通報流感20例，新增病例年級包括高一共3班、高二共7班，截至目前該校累計通報類流感85例，衛生局並從感染檢體中隨機抽檢4名，其中3人為A型流感、1人無檢出，確定此波為A型流感造成。

中正預校今天上午表示，從今天上午起全校停課1周，學生均返家居家隔離管理，改採遠距離教學方式授課，校園同步全面清消，並持續留意人員健康。

衛生局本月2日接獲鳳山區第二衛生所通報，中正預校第一大隊（八德樓）疑似呼吸道傳染病群聚事件。疫調後發現，指標個案發病日為5月11日，之後陸續有多名學生跟著確診，截至昨天白天，共有65人感染。

衛生局說，中正預校昨夜又新增通報類流感20例，含6月5日發病5例、6月6日發病10例、6月7日發病5例，新增病例年級包括高一共3班、高二共7班，截至目前該校累計通報類流感85例。衛生局針對中正預校發病學生4人採檢送驗，檢驗結果確認3人為A型（H3）流感。

衛生局持續督導中正預校依據傳染病防治法暨「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」落實校園防疫措施，每日兩次以上漂白水環境消毒，消毒重點含教室、宿舍及公共空間、廁所、浴室，並停止社團活動、班級交流活動，針對容易交叉污染的飲水機暫停使用等。

衛生局也要求中正預校每日執行疫情監測及教職員工生健康管理，有症狀務必儘速通報衛生局，防範疫情於校園擴散。