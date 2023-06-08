幼兒視力存摺足夠嗎？預防提早近視嘉義市衛生局免費檢查開跑
幼兒遠視儲備量足夠嗎？嘉義市政府衛生局「學齡前兒童護眼愛健康免費專業視力檢查」開跑，與13家眼科醫療院所合作，即日起至8月31日止，為大班幼兒免費視力檢查，幫助家長了解幼兒遠視儲備量是否足夠。
衛生局長廖育瑋說，近視是疾病，一旦近視就終生近視，平均每年會增加75至100度，高度近視超過500度容易引發成早年性白內障、青光眼、視網膜剝離等，甚至有失明風險，呼籲家長需有視力存摺概念，讓幼童從小儲存遠視力，就如同孩子在視力存摺有足額存款，才有本錢供日後慢慢提領。
幼稚園階段應存有100至200度的遠視力，才具有抵抗近視本錢。如果孩子沒有從小保護視力，視力存款會越來越少，依據國健署106年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園大班近視盛行率達9 ％，小一學童攀升到19.8％，到小二倍數成長到38.7％，小六時更高達7成，孩子「惡視力」是我們必須正視的議題。
為幫助家長了解幼兒遠視儲備量，即日起至8月31日止提供幼兒園大班學童至轄內13家合約眼科醫療院所接受免費專業視力檢查服務，服務對象：就讀嘉市幼兒園大班學童，出生日期105年9月1日至106年9月1日，幼兒園轉發通知單給家長，請家長事前先向合約眼科醫療院所預約。
衛生局籲請家長掌握學齡前兒童護眼關鍵期，增加戶外活動是視力健康的最佳保護因子，鼓勵家長多帶孩子到戶外公園綠地活動，運用護眼密碼「30、10、120」保護視力：用眼30分鐘休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘。已近視盡速就醫矯治控制，相關訊息歡迎至嘉市衛生局網站，或洽電（05）2338066轉國民健康科。
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