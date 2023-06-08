醫病定期互動 有助穩定巴金森病況

「醫師，媽媽來醫院看到你之後，症狀和心情都變好，但在家裡並不是這樣…」家屬帶著患有巴金森病的70多歲媽媽看診，困惑地詢問花蓮慈濟醫院神經內科部主任羅彥宇。

羅彥宇解釋，巴金森病病人定期到醫院回診，身心等相關症狀得到緩解，即是所謂安慰劑效應，名副其實的「看」醫師，但對醫療資源較匱乏的花東地區來說，可能得天時地利人和才能辦到。

病人到診間看見醫師的安慰劑效應，在巴金森病病人身上有明顯作用。羅彥宇說，有研究替獨自在家的病友進行心情量表分析，結果反映出焦慮、心情鬱悶，但就醫後，相關的症狀都獲得改善。因此，家屬常開玩笑說，除了規律吃藥，以後在家裡放置「醫師人形看板」，說不定都能幫助控制病況。

巴金森病的症狀多元，包括動作障礙與非動作障礙、不同藥物可能引起的副作用等，定期回診調整用藥是常態，然而，花東地區的地理環境是最大挑戰。羅彥宇指出，這裡許多長輩的交通工具是依靠班次不多的公車，到大醫院看診可能得花一整天，且年輕人口外流嚴重，難以照顧長輩的日常生活。

羅彥宇表示，巴金森病常見手抖、僵硬等動作障礙；焦慮、情緒低落、失眠等則是典型非動作障礙。但病人住家附近的開業醫多為精神科或家醫科診所，缺乏相關檢驗儀器下，只能單就病況開安眠藥、抗憂鬱等藥物，「即便有些醫師也會開巴金森病的藥，藥單一拿出來看，才發覺這些處方都是20、30年前的藥，你沒辦法怪病人，畢竟這回歸到就醫可近性。」

羅彥宇強調，因為巴金森用藥複雜度高，醫病間固定回診溝通，仍是巴金森病治療的最佳模式。