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台大公衛示警：腸病毒人次越過警戒線、流感住院率升
疾管署昨天公布，現在每日平均的新冠中重症病例數，已創下輕症免通報後高峰。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊今提醒，腸病毒門急診人次也在疫情解封後首度超過每周1.1萬人次的警戒線，流感住院率也首度開始明顯上升。
台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊成員林庭瑀指出，新冠肺炎大流行之前，社區中的呼吸道病毒樣貌多元，包括季節性人類冠狀病毒、鼻病毒、呼吸道胞病毒B、呼吸道胞病毒、A型流感、B型流感、腺病毒、腸病毒等，但新冠開始流行的初期，上述多樣性就降低了，可能原因有人們積極落實防疫、病毒間互相競爭。
林庭瑀表示，雖然病毒多樣性降低，不代表人類免疫系統就無法辨識過去流行過的病毒，但是在國內外的流行趨勢上，仍觀察得到解封後呼吸道病毒流行波升高的情況。
以美國為例，新冠疫情前，呼吸道疾病都在12月到1月間達到流行高峰，新冠疫情期間，此流行波消失，但去年到今年解封後，可以看到像是RSV（呼吸道融合病毒）達到流行高峰的時間，有提前而且較高。
目光回到台灣，林庭瑀指出，台灣腸病毒和流感去年沒有流行高峰，但今年解封後，可看到腸病毒門急診人次首度超過每周1.1萬人警戒線，流感住院率也在近期首度有明顯上升趨勢。有效利用醫療資源，建議針對醫療缺乏地區和脆弱族群加強血清抗體監測，例如65歲以上長者及機構住民、免疫缺乏者、慢性病病患、癌症病患、洗腎或其他重大疾病者、未接種疫苗者。
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