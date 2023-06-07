果小味甜 芒果盛產量均增21% 農委會啟動加工內外銷

台灣進入芒果採收季節，今年因為缺水乾旱，芒果果粒小，產量平均增加21%，憂心可能造成的生產壓力，農委會主委陳吉仲今南下，並宣布啟動外銷、加工、內銷，端午節即將到來，也請消費者送禮可送國產芒果。

根據農委會農糧署統計，今年芒果預估收穫面積1萬6084 公頃，產量預估17萬4662公噸，較常年平均增加21%，產量偏高，主要產區分布台南市、屏東縣等縣市。今年芒果果實生產期間受乾旱影響，果粒偏小，以中小果(300 公克/粒)居多，一度中小果比例達六成，目前降為三成。

陳吉仲今天到台南參訪芒果果乾初級加工場，他表示，現在是芒果的季節，不管鮮果，或者加工品，都非常的適合送禮，或者是家人分享，即使是小果，甜度也會非常的好，小果同步啟動加工，同時外銷也可支撐產地價格。

陳吉仲說，去年因為乾旱的問題，芒果的產量比較少，去年的外銷的數量減少，但是今年產量，按照預估，全台灣大概有1.6萬多公頃的芒果，預估產量大概在17萬公噸上下，有機會可以追到前年的芒果外銷水準。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，今年除了外銷日韓市場以外，目前都已經在做這些行銷的工作了，那當然國內的部分，透過國內行銷，超市量販店推動，同時鼓勵企業團購，今年小果多，糖度更高，預估加工量為5000公噸，而外銷量尚未估計，但6月15到7月15日，啟動獎勵外銷補助運費，鼓勵芒果外銷。