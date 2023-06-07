一線複方抗生素缺藥已久 食藥署：口罩令解除後用量倍增

食藥署今更新「西藥供應資訊平台」，本次新增54件藥品短缺通報，連同前次未辦結6件，合計60案。不過，複方抗生素「安蒙西林／克拉維酸」（Amoxicillin/Clavulanic acid）基層藥局缺藥甚久，至今難叫到貨。食藥署副署長陳惠芳表示，目前已無缺藥情形，僅少數臨時接到處方而叫不到貨，食藥署也協調中盤商保留貨品提供給基層藥局。

西藥供應資訊平台公布5月17日至5月30日共接獲54件藥品短缺通報案件，連同前次未辦結6件，合計60件。13件經調查無短缺、36件（33項藥品）建議使用替代品項、1件無替代藥品啟動公開徵求案件，為新睦樂凍晶注射劑（Basiliximab注射劑型）、4件已恢復供應、6件處理中。

新睦樂凍晶注射劑，適應症為腎臟移植、預防急性器官排斥現象之發生等。國內有一張藥品許可證，業者於5月底通報，因生產品質出問題導致短缺，庫存預計供應至112年7月底，預計112年第三季初恢復供應。

「Ertapenem sodium注射劑型」主要用於治療具感受性的微生物所引起的中度、重度感染，或尚未鑑定出病原菌的經驗治療處理，缺藥是因為藥廠反映成本問題，將於明年元旦起停止供應。陳惠芳說，該藥健保給付價為651元，已與健保署商議調價。但同款藥仍有國內廠商可生產，也有意願配合增壓生產。

陳惠芳表示，無替代品項的缺藥藥品，食藥署6月6日啟動公開徵求專案輸入或製造，待徵得後公布。至於複方抗生素「安蒙西林／克拉維酸」的供應情形，臨床使用「625mg」及「1000mg」為主，625mg有5張藥品許可證，2張國產、3張輸入、1000mg則有4張藥品許可證，皆為國外輸入。

不過，基層藥局對於「安蒙西林／克拉維酸」複方抗生素缺藥情形已大半年，先前食藥署曾統計需求，但藥師們仍無法叫到需要的量。陳惠芳說，主要是受到口罩令解除後，呼吸道疾病開始升溫所致，今年使用量是去年同期的2.46倍，廠商雖已加緊生產，產量提升1.5倍，仍無法因應暴增的國人用量，625mg及1000mg兩款劑型，每月用量合計約443萬顆。

陳惠芳強調，「安蒙西林／克拉維酸」複方抗生素在臨床端已沒有缺藥狀況，包括醫院以及診所的供應都正常，而藥廠庫存也都有一個月以上，少數藥局通常是接到牙醫診所的少量處方箋，臨時叫不到貨，基層藥局因為仰賴中盤商，食藥署也居中協調，請中盤商保留庫存供應。